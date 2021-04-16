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Не ешь это! Топ-10 вредных продуктов, о которых стоит забыть ради здоровья

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 08:38
Не ешь это! Топ-10 вредных продуктов, о которых стоит забыть ради здоровья Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Есть продукты, которые не только "помогут" обзавестись лишними кило, но и существенно посадят здоровье, а это значит, что их стоит безжалостно вычеркнуть из списка покупок. Что это и почему стоит исключить их из своего рациона, рассказала диетолог Ева Шишова.

На странице в Instagram она перечислила вредные блюда, о которых следует забыть.

Топ-10 самых вредных "пластиковых" продуктов выглядит так:

Чипсы

Для приготовления используют муку, крахмал, сою и специи (включают токсин Е-621). Чипсы приводят к нарушению обмена веществ и ожирению.

Фаст-фуд

Хот-доги, бургеры, картофель фри содержат антибиотики, консерванты, стабилизаторы и красители, которые раздражают желудок и вызывают привыкание.

Не ешь это! Топ-10 вредных продуктов, о которых стоит забыть ради здоровья
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мясные деликатесы и полуфабрикаты

Производители используют сою и субпродукты, а в худшем случае – жир, хрящи и шкурки. Колбаса и ветчина выглядят привлекательными благодаря ароматизаторам, консервантам и красителям независимо от своей стоимости.

Эта химия вызывает привыкание, развитие патологий, сердечных и онкологических заболеваний.

Покупные соусы

Содержат вкусовые добавки, консерванты и много сахара, они настолько перебивают вкус других продуктов, что с ним можно съесть что угодно. Майонез включает трансжиры и уксус.

Шоколадные батончики и конфеты

Содержат много сахара, но при этом не приносят питательных веществ. Это приводит к набору лишнего веса и развитию сахарного диабета.

Не ешь это! Топ-10 вредных продуктов, о которых стоит забыть ради здоровья
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Газированная вода и соки

Газировка содержит углекислый газ, сахар, краситель и вкусовые добавки. Напитки негативно сказываются на состоянии кожи, зубов, гормональном фоне и даже настроении. Соки плюс ко всему прочему содержат консерванты, которые позволяют хранить их годами.

Продукты быстрого приготовления

Это лапша, пюре, супы. Пакетики содержат усилители вкуса, которые негативно влияют на органы пищеварения, приводя к расстройствам и гастритам.

Маргарин

Содержит много трансжиров, которые негативно влияют на работу сердца и кровеносных сосудов, повышают уровень холестерина.

Не ешь это! Топ-10 вредных продуктов, о которых стоит забыть ради здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетические обезжиренные продукты

Низкое содержание жира производитель компенсирует углеводами. Искусственные добавки замедляют процессы пищеварения. Также употребление этих продуктов приводит к авитаминозу.

Бульонные кубики и яркие приправы

Содержат сахара, трансжиры и кучи усилителей вкуса.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая перечислила топ-10 приложений для контроля питания.

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