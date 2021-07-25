Їж і не поправляйся: топ-4 "ворогів фігури", яких насправді не варто боятися

Деякі худнуть досі вірять, що є продукти, споживаючи які ви точно наберете вагу. Розподіл продукти на"корисні" і "шкідливі" - вже неправильний шлях. Ми, звичайно, знаємо, що трансжири - це погано, а омега-3 це добре, але ключовий момент завжди в помірності. Будь-яку їжу можна переїсти! Навіть найздоровішу! І також можна з'їсти помірно солодке і це також буде здоров'я харчування.

Хліб. Він містить довгі вуглеводи, клітковину, вітаміни групи В, велику кількість клітковини, а значить, відмінно насичує. Відмовлятися від хліба, якщо ви його любите не потрібно. Рекомендована порція - 1 шматок на добу(30 грам).

Вибирайте хліб з додаванням цільнозернового(шпалерного) борошна. А ось вибирати бездріжджовий хліб сенсу немає. І боятися дріжджів теж.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Банан / виноград. Незрозуміло чому бідні фрукти потрапили в чорний список. Високий ГІ? Для здорової людини значення не має, а за останніми науковими даними, можливо, навіть для хворих на ЦД. На здоров'я!

⠀

Картопля. Ідеально - запечений або відварений в мундирі, щоб зберегти достатню кількість клітковини. При цьому не існує ніяких часових рамок для їжі, запам'ятайте!

⠀

Макарони. Хтось ще їх уникає? Зараз майже всі виробляються з твердих сортів пшениці, а також маса макаронів з додаванням цільнозернового борошна. Бійтеся не макаронів, а жирних вершкових соусів до них. Вибирайте томатний або зовсім без нього.