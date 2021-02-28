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Цей омлет освіжить ваші звичні сніданки: рецепт від української моделі

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 19:04
Цей омлет освіжить ваші звичні сніданки: рецепт від української моделі Омлет (фото: pexels.com/rodnae-prod)
Автор: Lite

Сніданок - найважливіший прийом їжі, тому підбирати блюда для нього потрібно особливо ретельно. Вони повинні бути ситними і смачними. Ідеальний варіант - омлет.

І якщо вам набридли заїжджені його варіації, ділимося рецептом від переможниці "Супер Топ-модель по-українськи" Тані Брик.

"Часто мій день починається з омлету. Готувати його дуже просто, а виходить смачно і корисно. До речі, перед готуванням раджу випити склянку води - це полегшить роботу травних органів", - зазначила переможниця модельного реаліті Нового каналу.

Інгредієнти:

  • яйце - 3 шт.;
  • гриби - 100 г;
  • тофу - 300 г;
  • цибуля - 0,5 шт.;
  • сіль, спеції - за смаком;
  • масло для смаження.

Спосіб приготування омлету з грибами і тофу

  1. Очистіть цибулю і наріжте її кубиками. Гриби промийте в холодній воді й наріжте дрібними шматочками.
  2. Натріть тофу на крупній тертці.
  3. Розігрійте олію на сковороді (Таня вважає за краще використовувати олію з кісточок авокадо, але можете взяти будь-яку іншу, на свій смак), трохи обсмажте на ній цибулю, потім додайте тофу і гриби. Смажте близько 5-7 хвилин на середньому вогні.
  4. У глибокій тарілці збийте яйця, після цього влийте їх у сковороду до грибів, цибулі та тофу. Додайте сіль і спеції за смаком, доведіть до готовності. Подавати можна разом із половинкою авокадо. Смачного!

Цей омлет освіжить ваші звичні сніданки: рецепт від української моделі

Омлет з грибами і тофу (фото: прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно кулінар дав рецепт класичних млинців з куркою і секретним інгредієнтом.

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