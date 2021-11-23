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Фруктовий жир: дієтолог розкрила правду про популярний цукрозамінник

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Вівторок 23 листопада 2021 12:38
Фруктовий жир: дієтолог розкрила правду про популярний цукрозамінник Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Фруктоза - популярний замінник цукру. Цей вуглевод прийнято вважати менш шкідливим, ніж цукор, але чи так це насправді. Розібратися в питанні запропонувала дієтолог Ольга Безугла.

На сторінці в Instagram вона відповіла на питання, чи дійсно фруктоза - корисна заміна цукру або це шкода для здоров'я?

Практично по кожному мікронутрієнту можна знайти як щось хороше, так і суперечливе! Тому важливо враховувати наступне: все добре в міру.

У зайвої фруктози є три шляхи перетворення - в лактат, глюкозу і жирні кислоти.

Фруктовий жир: дієтолог розкрила правду про популярний цукрозамінник
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найактивніше відбувається перехід в жир (причому, все це відбувається в печінці), оскільки тільки в печінкових клітинах є ферменти для метаболізму фруктози.

Більш того, споживання занадто великої кількості фруктози (особливо протягом короткого періоду часу) може перевантажити кишечник, змушуючи фруктозу "перетікати" в печінку.

"Фруктозний" жир відкладається в печінці і викликає жировий гепатоз. Все, що не поміщається в печінці, направляється в інші жирові депо, зазвичай в вісцеральний жир.

Фруктовий жир: дієтолог розкрила правду про популярний цукрозамінник
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тепер ми розуміємо механізм, чому пацієнтам з ознаками жирового гепатозу необхідно обмежити фруктозу. Так як це форма цукру, яка часто зустрічається у фруктах, овочах і меді, а також в більшості оброблених харчових продуктів у вигляді кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози!

Споживання фруктози збільшилося в 100 разів за останнє століття згідно з даними Nature Metabolism.

У цьому ж джерелі була опублікована стаття Університету Пенсільванії, де в результаті дослідження було виявлено, що однакова кількість фруктози з більшою ймовірністю призведе до розвитку ожиріння печінки, якщо її вживати з напоями, а не з їжею.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлан Фус запропонувала смачні і прості страви з гречкою для отримання максимальної користі.

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