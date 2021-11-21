Улюблений продукт: дієтолог розповіла, з чим їсти гречку для максимальної користі і смаку
Незважаючи на всі свої переваги, гречана крупа не містить всіх незамінних амінокислот. Та й засвоюються білки рослинні гірше білків м'яса, риби, птиці, яєць, молочних продуктів.
Якщо з рослинної їжі білки засвоюються на 70 %, то тварини на 95-96%. Тому гречану кашу корисно доповнювати і збагачувати тваринним білком. Така комбінація виходить більш повноцінною за своїм складом.
Дієтолог Світлана Фус поділилася в Instagram порадами, з чим можна поєднувати гречку для макисмальной користі і смаку.
Гречана каша з молоком, гречка з яйцем, рибою, м'ясом птиці і навіть гречка з сиром. Варіантів величезна кількість.
Гречку корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, брокколі і квашеною білокачанною. Таке поєднання буде багато харчовими волокнами, які виступають в ролі природного сорбенту, вітамінами і мінералами.
Вода, в якій вариться гречка, вбирає всі корисні речовини цієї крупи. Тому при варінні варто правильно розраховувати кількість води, щоб її не зливати. Ідеальні пропорції: 1: 2,5 (1 частина гречки і 2,5 частини води).
З гречаної крупи готують не тільки каші, але також використовують гречане борошно у випічці, замінюючи пшеничне борошно. У гречці немає глютену - і це оптимальний варіант для багатьох, які страждають його непереносимістю.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Салати, супи, другі страви — вибір насправді куди більше, ніж ми звикли думати.
Помідори і сир
Зваріть гречану кашу, наріжте невеликими кубиками помідори і сир фета, А при бажанні можна розбавити смак і оливками — так смак вийде схожим на грецький салат, але куди більш ситний.
Гриб
Різотто з гречки з грибами сподобається навіть гурманам. З урахуванням того, що гречка і гриби готуються швидко — цей рецепт виручить, коли хочеться чогось смачного, а часу в обріз.
Фрукти, рукола і волоські горіхи
Зваріть трохи гречки і приготуйте салат з додаванням персиків, чорниці, граната, руколи і волоських горіхів. Такий освіжаючий салат може підійти для перекусу.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Гарбуз, нут і куркума
Гарбуз, нут, куркума і гречка — так виглядає саме незвичайне рагу, яке неймовірно корисно і поживно. Таке блюдо позитивно позначиться і на імунній системі, а смакові рецептори безумовно будуть Вам вдячні.
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