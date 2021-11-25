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Фронтит та біль у вухах: педіатр розповіла, чим небезпечним є тривалий нежить у дітей

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Четвер 25 листопада 2021 09:03
Фронтит та біль у вухах: педіатр розповіла, чим небезпечним є тривалий нежить у дітей Нежить у дитини не можна запускати (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Починається все, як звичайна застуда, а потім течуть і течуть густі соплі. Знайома картина? Тривалий нежить - це не дуже добре. Він може закінчитися:

- гайморитом і фронтитом (запалення в пазухах),

- болем у вухах через запалення в слуховий трубі і отитом,

- аденоидитом - запаленням в аденоїдах.

Про це розповіла у своєму Instagram педіатр і нутриціолог Оксана Ельхіссі.

Все серйозно! Але чому ж так відбувається? Наш організм - унікальний і здатний себе відмінно захищати. В здоровому організмі банальна застуда закінчується за 3-4 дні - фагоцити і біологічно активні речовини (імуноглобуліни і інтерферони) не дають інфекції проникнути далі верхніх дихальних шляхів.

З певних причин, наша захисна система не справляється з вірусами, паразитами, бактеріями і грибками. Вони починають жити-поживати в носоглотці і ротоглотці. І при цьому виділяють токсини. А ще може приєднуватися алергічна реакція на різних збудників і навіть на продукти харчування. Результат - затяжний густий нежить.

Фронтит та біль у вухах: педіатр розповіла, чим небезпечним є тривалий нежить у дітейУ немовлят все ще складніше (фото: pexels.com)

А у немовлят все ще складніше: у них дуже вузькі носові ходи, слизова швидко сохне і порушується кровопостачання в носовій порожнині. Результат - швидке розмноження вірусів, бактерій, грибків і паразитів. І знову ж мляві тривало поточні риніти.

При прорізуванні зубів все погіршується: збільшується кровопостачання верхньої щелепи і слизу стає все більше і більше!

Як лікувати нежить у дітей

Так що ж робити? Як змусити нашу імунну систему захищати наше здоров'я? Відповідь проста - відновлювати роботу кишечника:

  • контролювати кислотність шлунка, поліпшити відтік жовчі, додати ферментів (якщо потрібно), коригувати склад мікробіоти,
  • зменшити кількість токсинів, які оточують дитину: пластик, мікрохвильовки, чиста вода і їжа,
  • змінити спосіб життя: сон, режим дня, фізична активність, прогулянки на повітрі,
  • прибрати синтетичні продукти (барвники, консерванти), солодощі та покупні соки, борошняні продукти, підібрати необхідні продукти.

І відразу наступить поліпшення.

Не варто займатися самолікуванням, проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше дієтолог назвала простий засіб, який допоможе посилити імунітет взимку.

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