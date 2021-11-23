ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Одне-єдиний засіб: дієтолог розповіла, як підняти імунітет взимку

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 19:01
Одне-єдиний засіб: дієтолог розповіла, як підняти імунітет взимку Дієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Простий спосіб посилити захисні сили організму в холодну пору року - це, як не дивно, приймати колаген.

"Вибачте, - скажете зараз ви. - Колаген ж потрібен для шкіри, кісток, суглобів... До чого тут імунітет?".

Справа в тому, що колаген - це білок. А білок - це будівельний матеріал наших клітин тканин і органів, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Марина Сергєєва.

Одне-єдиний засіб: дієтолог розповіла, як підняти імунітет взимкуДосить хворіти, пора зміцнити імунітет (фото: pexels.com)

Не дарма білок стоїть на першому місці в абревіатурі БЖУ. І це тому, що він має три життєво важливі функції:

  • Структурна (будівельна).
  • Транспортна (білки доставляють в клітини все необхідне).
  • Імунна (тому що імунні клітини - це теж білки).

І що виходить, якщо маємо дефіцит білка:

  1. матеріалів для будівництва нових не вистачає,
  2. мало транспортних білків - вітаміни і мікроелементи носити в клітини нікому, тому вони просто не будуть засвоюватися,
  3. імунних клітин буде дуже мало - а це і є причина слабкого імунітету.

І як би ми його не стимулювали і не їли вітаміни, результату не буде.

Одне-єдиний засіб: дієтолог розповіла, як підняти імунітет взимкуКоли навіть вітаміни не допомагають (фото: pexels.com)

Тепер зрозуміло, чому я приймаю колаген кожен день протягом 3,5 років? І коли на своїх консультаціях я бачу в аналізах низький білок - я завжди вставляю в програму курс прийому колагену. З ним всі процеси відновлення прискорюються в рази.

І якщо чесно, хороших аналізів я практично не зустрічала за весь свій багаторічний досвід в нутриціології. Що говорити, свої аналізи моніторю кожні півроку і намагаюся тримати білок в нормі. Зараз, у зв'язку з вірусом це дуже важливо.

Скільки колагену варто приймати? По 1 столовій ложці в день. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед застосуванням засобу.

Раніше нутриціолог назвала кращий натуральний истоник кальцію.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір
У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір