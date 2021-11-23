Одне-єдиний засіб: дієтолог розповіла, як підняти імунітет взимку

"Вибачте, - скажете зараз ви. - Колаген ж потрібен для шкіри, кісток, суглобів... До чого тут імунітет?".

Простий спосіб посилити захисні сили організму в холодну пору року - це, як не дивно, приймати колаген.

Справа в тому, що колаген - це білок. А білок - це будівельний матеріал наших клітин тканин і органів, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Марина Сергєєва.

Досить хворіти, пора зміцнити імунітет (фото: pexels.com)

Не дарма білок стоїть на першому місці в абревіатурі БЖУ. І це тому, що він має три життєво важливі функції:

Структурна (будівельна).

Транспортна (білки доставляють в клітини все необхідне).

Імунна (тому що імунні клітини - це теж білки).

І що виходить, якщо маємо дефіцит білка:

матеріалів для будівництва нових не вистачає, мало транспортних білків - вітаміни і мікроелементи носити в клітини нікому, тому вони просто не будуть засвоюватися, імунних клітин буде дуже мало - а це і є причина слабкого імунітету.

І як би ми його не стимулювали і не їли вітаміни, результату не буде.

Коли навіть вітаміни не допомагають (фото: pexels.com)

Тепер зрозуміло, чому я приймаю колаген кожен день протягом 3,5 років? І коли на своїх консультаціях я бачу в аналізах низький білок - я завжди вставляю в програму курс прийому колагену. З ним всі процеси відновлення прискорюються в рази.

І якщо чесно, хороших аналізів я практично не зустрічала за весь свій багаторічний досвід в нутриціології. Що говорити, свої аналізи моніторю кожні півроку і намагаюся тримати білок в нормі. Зараз, у зв'язку з вірусом це дуже важливо.

Скільки колагену варто приймати? По 1 столовій ложці в день. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед застосуванням засобу.