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Гормон щастя: які продукти піднімають настрій

Автор: Марина Настевич

Осінні дощі, холоди диктують певний раціон харчування. Восени найчастіше хочеться шкідливості: торти, чіпси, піца, пироги. Ми намагаємося заповнити зниження позитивних емоцій. Нудьга і стрес блокують вироблення дофаміну і серотоніну – гормонів щастя. Чи помічали ви восени за собою лінь, млявість, депресію і сильний апетит? Значить, дофамін і серотонін в блокаді. А чому саме восени спостерігається такий стан? Все просто, природа готується до "сплячки", а ми-то ні, нам треба вижити.

Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, які продукти допоможуть поліпшити настрій і додати енергії.

Розблокувати гормони щастя допоможуть не солодощі і шкідливості, а самі прості продукти:

  • Арахіс, мигдаль
  • Насіння соняшнику
  • Фініки, чорнослив, інжир

  • Овочі та листова зелень
  • Банан
  • Яйця

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • М'ясні продукти, які допомагають в холодний період насититися, зігрітися. Тільки, звичайно, це не пельмені, ковбаси і пиріжки з м'ясом. А повноцінні білкові продукти, приготовані правильним чином.


Не забуваємо про повноцінний сон і будь-яку активність. Неспішна прогулянка 20-30 хвилин кожен день вже дуже допоможе.

Раніше нутриціолог назвала кращі безпечні добавки для зміцнення імунітету.

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