Гормон щастя: які продукти піднімають настрій

Осінні дощі, холоди диктують певний раціон харчування. Восени найчастіше хочеться шкідливості: торти, чіпси, піца, пироги. Ми намагаємося заповнити зниження позитивних емоцій. Нудьга і стрес блокують вироблення дофаміну і серотоніну – гормонів щастя. Чи помічали ви восени за собою лінь, млявість, депресію і сильний апетит? Значить, дофамін і серотонін в блокаді. А чому саме восени спостерігається такий стан? Все просто, природа готується до "сплячки", а ми-то ні, нам треба вижити.