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Як худнути без почуття голоду: прості правила від дієтолога

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Понеділок 11 жовтня 2021 09:36
Як худнути без почуття голоду: прості правила від дієтолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Знаємо про користь здорового харчування, але чомусь зриваємося на фастфуд або тягнемо в рот чергове печиво. Більшість дієт закінчуються провалом, тому що будь-яке урізання калорій тільки збільшує бажання перекусити чимось шкідливим, щоб заповнити звичну норму. Замкнуте коло. Як вирватися? Як не парадоксально, але треба їсти.

Але не все підряд і 7 разів на день, а збалансовано і ситно, дотримуючись простих правил, які нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала в своєму Instagram.

Як худнути без почуття голоду:

Вибудувати режим харчування. 3-4 рази на день, повноцінно, з обов'язковим збалансованим сніданком. Не каву і бутер. А каша, сир, яйце, овочі, зелень, наприклад. Правильні вуглеводи, жири, білки і клітковина дають довге відчуття ситості.

Додати обсягу і краси їжі. Самотні шматочки курогрудки і листочок салату 100% викличуть почуття жалості до себе і неминучий зрив. Їжа повинна викликати апетит і насолоду. Експериментуйте з різнокольоровими овочами і крупами, прикрашайте страви.

Як худнути без почуття голоду: прості правила від дієтолога

Їсти продукти, що дають довге відчуття ситості. Поживний обід при зниженні ваги – білок і правильний гарнір з низьким глікемічним індексом (гречка, рис басматі, булгур, сочевиця, квасоля). База ідеальної вечері - білок і овочі.

Клітковина в кожен прийом їжі. Відмінно впливає на всі процеси шлунково-кишкового тракту, нутрієнти повільно всмоктуються в стінки кишечника, продовжуючи відчуття ситості.

Їсти стільки, скільки необхідно. Ні більше, ні менше. Великі порції їжі розтягують шлунок і змушують виробляти більше кислот і ферментів, що ускладнює процес перетравлення. Тому важливо знати свій КБЖУ. Відкрию секрет, для всіх ці показники різні. Одному для зниження ваги треба 1200 калорій, іншому – 1500 ккал.

Пити воду. Впевнена, про важливість води вже знають всі.

Як худнути без почуття голоду: прості правила від дієтологаІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як харчуватися восени, щоб не поправитися.

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