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Ідеальна вага і красиве тіло: нутриціолог назвала три правила, як не переїдати

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Четвер 11 листопада 2021 11:06
Ідеальна вага і красиве тіло: нутриціолог назвала три правила, як не переїдати Нутриціолог Анна Макарова (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Красиве тіло і ідеальна вага - це мрія для багатьох, яка легко перетвориться в реальність, якщо застосувати техніки усвідомленого харчування.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.⠀

Ідеальна вага і красиве тіло - дорівнює усвідомлений підхід до харчування. Погодьтеся, неможливо просидіти на дієтах все життя, тому важливо перебудувати своє харчування так, щоб воно було для нас комфортним, корисним і, звичайно, приносило задоволення. Це і є мета усвідомленого харчування.

Усвідомлене харчування - це уважне ставлення до потреб свого тіла і здатність розпізнавати, що нам необхідно для гарного самопочуття.

Усвідомлене харчування виключає насильство у вигляді голодувань або монодієт. Основний фокус - вміння прислухатися до себе і відокремлювати зовнішні чинники (звабливий вигляд їжі, перекус "за компанію", звичку) від наших справжніх бажань.

Але крім загальної філософії усвідомленого харчування (яка, до речі, прийшла до нас з буддизму), цей підхід пропонує масу корисних технік і прийомів, які допомагають знайти баланс між задоволенням, користю і якістю нашого харчування.

Ідеальна вага і красиве тіло: нутриціолог назвала три правила, як не переїдатиПри усвідомленому харчуванні переїдати не вийде (фото: pexels.com)

Техніки усвідомленого харчування, які допоможуть знайти свою ідеальну вагу і утримувати її

  • Концентрація.

Сідаючи за стіл, постарайтеся виключити всі відволікаючі фактори, наприклад, приберіть смартфон і ноутбук. Ваша увага повинна бути спрямована на процес їжі і смакові відчуття, щоб не пропустити момент, коли ви наїлися і більше не хочете трапезу.

Якщо ж ми одночасно їмо і гортаємо стрічку, наша увага зміщена на те, що відбувається в телефоні, а не на тарілці. Шанси переїсти або вийти з-за столу так і не відчути ситість при цьому величезні.

  • Темп.

Їжте повільно і в спокійній обстановці. Прислухайтеся до своїх відчуттів, ретельно пережовуйте їжу, намагаючись розпізнати різні відтінки смаку.

Дегустуйте кожне блюдо. Вдумливість і повільність дозволять вам отримати максимум задоволення від їжі і контролювати ступінь насичення.

  • Безоценочность.

Усвідомлене харчування має на увазі відмову від поділу продуктів на "погані" і "хороші", "шкідливі" або "корисні".

Не порівнюйте свій раціон з раціоном вашої приятельки або фітнес-блогера. Ваше харчування - це відображення ваших індивідуальних потреб, тому тут не доречні порівняння і ярлики.

Раніше нутриціолог розповіла, як зміцнити імунітет, простий спосіб.

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