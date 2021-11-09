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Підвищує імунітет і сприяє схудненню: нутриціолог назвала один засіб для всієї родини

Новость на русском →
Вівторок 09 листопада 2021 09:01
Підвищує імунітет і сприяє схудненню: нутриціолог назвала один засіб для всієї родини Нутриціолог Анна Біоторіум (фото: instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як зміцнити імунітет восени і взимку, а також оздоровити весь організм і при цьому ще й схуднути.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram порадила один незамінний засіб - фукус. Це бура водорість, що має лікарське значення.

Ця чарівна рослина - просто джерело корисних речовин, особливо фукоідана, що володіє противірусною, імуномодулюючою, протипухлинною дією.

  • У гомеопатії препарати фукуса застосовують, перш за все, для регулювання функції щитовидної залози, при запаленні лімфатичних залоз, ожирінні, ракових захворюваннях залоз, шкіри і легенів.
  • Протипоказань у фукуса практично немає, крім гіперфункції щитовидної залози і підвищеної індивідуальної чутливості.
  • Фукус нормалізує синтез статевих гормонів, зменшує ризик пухлин молочних залоз і статевих органів, стимулює повноцінну роботу щитовидної залози, знижує вміст холестерину в крові, а також заповнює потреби організму людини у незамінних амінокислотах, вітамінах, поліненасичених жирних кислотах, типу Омега.

Підвищує імунітет і сприяє схудненню: нутриціолог назвала один засіб для всієї родиниДля здоров'я всіх членів сім'ї (фото: pexels.com)

  • Крім того, фукус сприяє зміцненню серцево-судинної системи, робить стінки судин більш еластичними і міцними, є потужним детоксикантом і незамінний при виведенні шлаків з організму.
  • На думку європейських медиків, набагато важливіше інше його властивість - протипухлинна та антиангіогенна активність, тобто, він припиняє ріст і розвиток нових кровоносних судин, що живлять пухлину.
  • Альгінати фукуса виводять з організму радіонукліди і солі важких металів, регулюють також рівень холестерину і водно-сольовий обмін, нормалізують травлення, очищають кишечник.

Підвищує імунітет і сприяє схудненню: нутриціолог назвала один засіб для всієї родини

Джерело корисних речовин (фото: instagram.com/biotorium)

  • У них є прекрасна властивість розбухати в шлунку, що дає відчуття ситості, сприяє зниженню ваги. Також альгінати стимулюють процеси загоєння ран і опіків, перешкоджають розвитку інфекції в пошкоджених тканинах.
  • Фукус зміцнює стінки судин, нормалізує кровопостачання серця і головного мозку, перешкоджає утворенню тромбів і злоякісних пухлин, підвищує імунітет, заспокійливо діє на нервову систему, сприяє міцному сну.
  • Йод фукуса нормалізує обмін речовин в підшкірній жировій клітковині, активує розпад жирів і підвищує ліполіз і таким чином сприяє зникненню ожиріння - целюліту.

Раніше нутриціолог назвала головні помилки на шляху до міцного імунітету.

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