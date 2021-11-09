Підвищує імунітет і сприяє схудненню: нутриціолог назвала один засіб для всієї родини
Нутриціолог Анна Біоторіум (фото: instagram.com/biotorium)
Як зміцнити імунітет восени і взимку, а також оздоровити весь організм і при цьому ще й схуднути.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram порадила один незамінний засіб - фукус. Це бура водорість, що має лікарське значення.
Ця чарівна рослина - просто джерело корисних речовин, особливо фукоідана, що володіє противірусною, імуномодулюючою, протипухлинною дією.
- У гомеопатії препарати фукуса застосовують, перш за все, для регулювання функції щитовидної залози, при запаленні лімфатичних залоз, ожирінні, ракових захворюваннях залоз, шкіри і легенів.
- Протипоказань у фукуса практично немає, крім гіперфункції щитовидної залози і підвищеної індивідуальної чутливості.
- Фукус нормалізує синтез статевих гормонів, зменшує ризик пухлин молочних залоз і статевих органів, стимулює повноцінну роботу щитовидної залози, знижує вміст холестерину в крові, а також заповнює потреби організму людини у незамінних амінокислотах, вітамінах, поліненасичених жирних кислотах, типу Омега.
Для здоров'я всіх членів сім'ї (фото: pexels.com)
- Крім того, фукус сприяє зміцненню серцево-судинної системи, робить стінки судин більш еластичними і міцними, є потужним детоксикантом і незамінний при виведенні шлаків з організму.
- На думку європейських медиків, набагато важливіше інше його властивість - протипухлинна та антиангіогенна активність, тобто, він припиняє ріст і розвиток нових кровоносних судин, що живлять пухлину.
- Альгінати фукуса виводять з організму радіонукліди і солі важких металів, регулюють також рівень холестерину і водно-сольовий обмін, нормалізують травлення, очищають кишечник.
Джерело корисних речовин (фото: instagram.com/biotorium)
- У них є прекрасна властивість розбухати в шлунку, що дає відчуття ситості, сприяє зниженню ваги. Також альгінати стимулюють процеси загоєння ран і опіків, перешкоджають розвитку інфекції в пошкоджених тканинах.
- Фукус зміцнює стінки судин, нормалізує кровопостачання серця і головного мозку, перешкоджає утворенню тромбів і злоякісних пухлин, підвищує імунітет, заспокійливо діє на нервову систему, сприяє міцному сну.
- Йод фукуса нормалізує обмін речовин в підшкірній жировій клітковині, активує розпад жирів і підвищує ліполіз і таким чином сприяє зникненню ожиріння - целюліту.
Раніше нутриціолог назвала головні помилки на шляху до міцного імунітету.