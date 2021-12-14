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Какао від болю в горлі: нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів

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Вівторок 14 грудня 2021 19:01
Какао від болю в горлі: нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Їжа - це набагато більше, ніж просто джерело енергії. Кожен продукт має свої особливі властивості.

За допомогою продуктів можна коригувати стану не тільки тіла, але і розуму і психіки. А ще - відновлюватися навіть від тих захворювань, які не лікує сучасна медицина.

Крім того, вони працюють з причиною і, найчастіше, не володіють побічними ефектами при правильному використанні. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.

Какао від болю в горлі: нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктівПрості продукти мають цілющі властивості (фото: pexels.com)

Продукти, які використовуються при різних нездужаннях:

  • Герпес - манго, м'ята,
  • Кіста в щитовидній залозі - настоянка волоського горіха,
  • Цистит, пієлонефрит - журавлина, брусниця,
  • Артрит - куркума, імбир, селера,
  • Печія - гарбузове масло,
  • Ангіна - буряк з натуральним оцтом,
  • Відрижка - вода з лимонним соком або натуральним оцтом,
  • Газоутворення - хурма, псілліум, чай фенхель-коріандр-зіра / кмин,
  • Біль у горлі - масло какао,
  • Набряки - петрушка, полуниця,
  • Роздратований шлунок - полуниця, кора слизького в'яза, живиця,
  • Отруєння - вода з медом,
  • Паразитоз - гарбузове насіння, гарбузове масло, гвоздика, кісточки папайї, часник,
  • Лібідо - лляна олія, мака,
  • Заколисування - імбир.

Какао від болю в горлі: нутриціолог назвала цілющі властивості простих продуктів

Найпростіші продукти можуть цілити (фото: pexels.com)

  • Панкреатит - батат, стевія, гарбузова олія,
  • Високий холестерин - натуральний оцет + лецитин,
  • Загин жовчного міхура, застій жовчі - сирі яйця, кукурудзяні рильця,
  • Поліноз - кропива,
  • Недолік прогестерону - сало, вершкове масло,
  • Біль під час місячних - гранати / гранатовий сік, імбирний чай (починайте пити за пару днів до місячних),
  • Кашель - редька з медом,
  • Нежить, закладеність носа - курячий бульйон, хрін, імбир, папайя,
  • Несозреваніе яйцеклітин - гранати (в деяких випадках),
  • Жировики - натуральний оцет + ферменти + псілліум,
  • Виразка шлунка - сік білокачанної капусти.⠀

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала один простий засіб, яке допоможе підтримати печінку.

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