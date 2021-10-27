Кулінар розповів, як приготувати справжні американські млинці-панкейки

Сергій каже, що такі млинці подаються c різними закусками і начинками, наприклад c бананами. Але найчастіше їх просто поливаються варенням, сметаною або улюбленим з дитинства згущеним молоком.

Інгредієнти для панкейків:

Борошно - 6 склянок (780 г)

Молоко - 4 склянки

Яйця - 8 шт

Цукор - 10 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Розпушувач для тіста - 1 пакетик

Ванілін за смаком

Рослинна олія для смаження

Покрокове приготування млинців

У глибокій мисці змішайте всі сухі компоненти - борошно, розпушувач для тіста (замість гашеної соди), caxap, сіль, ванілін. Ретельно перемішайте, щоб суміш була однорідною.

Яйця і молоко кімнатної температури збийте міксером до утворення абсолютно однорідної маси - це дуже важливо. Яєчно-молочна маса для випікання повинна нагадувати піну.

Після збивання додавайте в яєчно-молочну піну суміш борошна і сухих компонентів, невеликими порціями, продовжуючи перемішувати. Суміш повинна бути абсолютно однорідною і без грудок.

Тісто має вийти трохи густіше, ніж готують для оладок на кефірі, щоб млинці вийшли пишні.

Розжарте сковорідку і змастіть її насадженим на вилку шматочком сала або ж додайте трохи рослинної олії. Так потрібно робити перед кожним млинцем. Сковорідка при цьому повинна бути дуже гарячою.

Виливайте на сковорідку тісто порціями, з розрахунку по невеликому ополонику рідкого тіста на один ідеальний млинець.

Час випічки млинця - 20-30 секунд c кожної сторони. Треба стежити, щоб вони не пригоріли, a тільки отримали приємний золотисто-коричневий відтінок.

Готові панкейки складаємо на приготовлену тарілку стопкою, так вони менше остигають.

Коли все готово, вмикайте фантазію і придумуйте, з чим найсмачніше. Звичайно, найсмачніші млинці c кленовим сиропом. Або зі згущеним молоком. Можна полити сметаною, або посипати корицею або ж жменею смаженого кунжутного насіння.

Дуже смачно полити американські млинці медом або фруктовим сиропом: полуничним, малиновим, вишневим.