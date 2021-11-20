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Чудодійний засіб: нутриціолог розкрила, чим корисний бульйон при застуді

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Субота 20 листопада 2021 09:53
Чудодійний засіб: нутриціолог розкрила, чим корисний бульйон при застуді Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Згадайте, в дитинстві, коли ви хворіли, мама годувала вас бульйончиком. Було таке? А чому? М'ясні бульйони багаті мікроелементами, вітамінами. Вони допомагають в лікуванні застуд і в реабілітаційний період. Зупиняють кашель, запалення в горлі, збивають температуру.

Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, чому ж просте домашнє блюдо так корисно при хворобі.

Особливо чудотворними властивостями володіє курячий бульйон з домашньої птиці:

  • Цистеїн, у відварі, розріджує мокротиння і полегшує відхаркування.
  • Теплий курячий бульйон сприяє виробленню лейкоцитів, які зміцнюють імунітет.
  • Корисні мікроелементи зменшують набряк слизової і пригнічують роботу вірусів.


Користь яловичого бульйону:

  • Захист суглобів і протизапальні властивості.
  • Желатин в кістковій тканині багатий амінокислотами, які мають протизапальні властивості, настільки високими, що іноді вдається подолати навіть таке важке захворювання як сепсис.
  • Амінокислоти в колагені заспокоюють нервову систему, зміцнюють сон.
  • Поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту.
  • Уповільнення процесів старіння. Відновлення еластичності шкіри.

Чудодійний засіб: нутриціолог розкрила, чим корисний бульйон при застуді

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Але не забуваємо і про овочеві бульйони. Вони допомагають в боротьбі з такими захворюваннями, як:

  • Цукровий діабет.
  • Проблеми з жовчним міхуром.
  • Захворювання підшлункової.
  • Захворювання печінки.


Часто в бульйон додають лікарські рослини, гострі спеції, які посилюють лікувальну дію і прискорюють одужання.

Раніше нутриціолог дала рецепт супу, який прискорює метаболізм восени.

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