Як не набрати зайвого під час локдауну: дієтолог дала робочі поради

Всі фактори зійшлися воєдино, і свята з довгоочікуваними "вкусняшка" і погода сприяла пропаганді "днів тюленя" і десь настрій не дуже. А чи можна зробити так, щоб настрій був дуже навіть нічого, а вага не росла в геометричній прогресії? Звичайно, можливо! Але як і що робити? Про це розповіла дієтолог Ольга Безугла.

Експерт на своїй сторінці в Instagram запропонувала чек-лист порад, які допоможуть тримати під контролем вагу в період локдауна.

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На чолі всіх даних стратегія додаткового контролю - чи самоконтролю (дієтологічний менеджмент). Потрібно зафіксувати собі чек-день, коли ви постійно контролюєте свою вагу - можна раз в тиждень, день коли Ви аналізуєте свою харчову поведінку, наявність харчових пауз між їжею і т. д.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Або добре працює функція контролю ззовні! Дослідження доводять, що коли Вас хтось додатково контролює і мотивує - результат буде. Це може бути хтось із вашої родини чи Ваш дієтолог, нутриціолог або тренер.

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Контроль за вмістом тарілки, але без фанатизму, важливо отримувати задоволення від їжі. Постарайтеся кожну трапезу починати з салатів, клітковина буде сприяти якісному насиченню.

Контроль за швидкістю харчування, їжте повільно. Люди, які швидко їдять не дають можливості своїм гормонів вплинути на відчуття насичення і голоду.

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Дотримання моделі харчування. Харчуйтеся регулярно і без "хаосу" в харчуванні. Не карайте себе після переїдання, не потрібно голодувати цілий ранок, а на вечір знову зриватися, краще просто вийти на регулярні прийоми їжі і постаратися прибрати перекуси.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Контроль за дотриманням питного режиму. Пам'ятаємо, іноді ми банально хочемо пити, а не їсти.

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Контроль гігієни сну. Наявність якісного, глибокого (без пробуджень) сну - 7 годин і більше, допоможе не набрати зайвого.

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