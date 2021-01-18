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Як не набрати зайвого під час локдауну: дієтолог дала робочі поради

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 08:38
Як не набрати зайвого під час локдауну: дієтолог дала робочі поради Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Всі фактори зійшлися воєдино, і свята з довгоочікуваними "вкусняшка" і погода сприяла пропаганді "днів тюленя" і десь настрій не дуже. А чи можна зробити так, щоб настрій був дуже навіть нічого, а вага не росла в геометричній прогресії? Звичайно, можливо! Але як і що робити? Про це розповіла дієтолог Ольга Безугла.

Експерт на своїй сторінці в Instagram запропонувала чек-лист порад, які допоможуть тримати під контролем вагу в період локдауна.

На чолі всіх даних стратегія додаткового контролю - чи самоконтролю (дієтологічний менеджмент). Потрібно зафіксувати собі чек-день, коли ви постійно контролюєте свою вагу - можна раз в тиждень, день коли Ви аналізуєте свою харчову поведінку, наявність харчових пауз між їжею і т. д.

Як не набрати зайвого під час локдауну: дієтолог дала робочі поради
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Або добре працює функція контролю ззовні! Дослідження доводять, що коли Вас хтось додатково контролює і мотивує - результат буде. Це може бути хтось із вашої родини чи Ваш дієтолог, нутриціолог або тренер.

Контроль за вмістом тарілки, але без фанатизму, важливо отримувати задоволення від їжі. Постарайтеся кожну трапезу починати з салатів, клітковина буде сприяти якісному насиченню.

Контроль за швидкістю харчування, їжте повільно. Люди, які швидко їдять не дають можливості своїм гормонів вплинути на відчуття насичення і голоду.

Дотримання моделі харчування. Харчуйтеся регулярно і без "хаосу" в харчуванні. Не карайте себе після переїдання, не потрібно голодувати цілий ранок, а на вечір знову зриватися, краще просто вийти на регулярні прийоми їжі і постаратися прибрати перекуси.

Як не набрати зайвого під час локдауну: дієтолог дала робочі поради

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Контроль за дотриманням питного режиму. Пам'ятаємо, іноді ми банально хочемо пити, а не їсти.

Контроль гігієни сну. Наявність якісного, глибокого (без пробуджень) сну - 7 годин і більше, допоможе не набрати зайвого.

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