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Як не набрати вагу під час локдауна: 6 простих правил

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 08:36
Як не набрати вагу під час локдауна: 6 простих правил Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Під час суворого локдауна з безліччю обмежень дуже легко "наїсти" собі зайві кілограми, від яких потім буде не так-то просто позбутися. Щоб цього уникнути, слід дотримуватися деяких нескладних правил, зазначила нутриціолог Олена Піддубна.

На своїй сторінці в Instagram експерт перерахувала рекомендації, які допоможуть вам утримати вагу.

Топ-6 правил, як не поправитися на карантині:

1. Тримати режим беззастережно. Було до цього 4 прийому їжі? Відмінно! Залишаємо цю схему з повним ігнором спокус перекусити ще 1-2 рази. Навіть фруктом.

2. Забираємо з дому все, на що ви можете легко зірватися. У мене це баночки карамелі, веганські цукерки, плитки шоколаду, морозиво в морозилці. Не тримайте все це про запас. Під час локдауна легко зловити нудьгу/тривогу/страх — і заїсти цю емоцію чимось супер смачним.

3. Готуйте! Прості, але смачні рецепти! Від одноманітності швидко виникне бажання скрасити день доставкою їжі, піци, пасти...Або знову ж — солодким.

Як не набрати вагу під час локдауна: 6 простих правил

4. Випливає з минулого — мінімум доставки. Нехай це буде як свято 1-2 рази в тиждень. Але не більше.

5. Візьміть за правило не брати добавку. Якщо плануєте фінік/шоколад/цукерку на десерт — приберіть вуглеводи з основного прийому їжі.

6. Їжте повільно і з ПРИЛАДАМИ. Без телефону або ноута перед очима. Під свічки і приємну повільну музику. Так з пунктом 5 проблем не буде.

Як не набрати вагу під час локдауна: 6 простих правилІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Андрій Невський перерахував найбільш небезпечні дієти.

До речі, дієтолог Тетяна Дік навчила, як схуднути на розмір за добу.

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