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Порушення сну і дратівливість: лікар розповіла, що допоможе впоратися зі стресом

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Середа 15 вересня 2021 18:05
Порушення сну і дратівливість: лікар розповіла, що допоможе впоратися зі стресом Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Порушення сну і підвищена дратівливість не з'являються нізвідки, часто вони означають, що організму не вистачає вітамінів і мінералів.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

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Часто стрессуете? Магній - те, що вам потрібно! На тлі стресу магній витрачається нашим організмом в рази більше. Тому його запаси необхідно регулярно поповнювати.

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Для чого потрібен в організмі магній:

  • бере участь у формуванні кісткової і сполучної тканини
  • бере участь в утворенні АТФ і накопиченні енергії в клітині
  • бере участь в регуляції роботи нервової системи і тонусу гладкої мускулатури
  • знижує згортання крові, попереджаючи агрегацію тромбоцитів.

Зрозуміти, що ви в дефіциті магнію, допоможуть наступні симптоми: порушення сну, дратівливість, незрозуміла тривожність, підвищена стомлюваність, спазми литкових м'язів, у дітей - синдром гіперактивності.

У більш серйозних випадках це можуть бути порушення серцевого ритму, підвищена схильність до стресів, депресії, запори, ускладнення ПМС.

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Якщо ви часто п'єте каву, чай, алкоголь, приймаєте проносні або сечогінні (привіт гіпертонікам), при пітливості, великих фізичних і розумових навантаженнях потреба в магнії збільшується в рази.

Що говорити, магній бере участь на всіх етапах синтезу білка, а це основа наших клітин, органів і тканин.

З огляду на, що багато хто з нас потрапляють в категорії людей, у яких магній витрачається у великих кількостях, приймати його потрібно регулярно.

Я це роблю. І знаєте, життя починає грати новими фарбами. Проходить нервозність, На дивних людей перестаєш реагувати, добре засинаєш.

Ще ынформація, ви знали, що магній є кофактором кальцію, тобто, допомагає йому засвоїться. І якщо є дефіцит кальцію, остеопорози, іноді досить підняти рівень магнію, а за ним вже підтягнеться і кальцій.

Раніше нутриціолог назвала шість звичок, які ведуть до старіння, варто від них позбутися.

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