Нарушение сна и раздражительность: врач рассказала, что поможет справиться со стрессом

Нарушения сна и повышенная раздражительность не появляются ниоткуда, часто они означают, что организму не хватает витаминов и минералов.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Марина Сергеева.

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Часто стрессуете? Магний - то, что вам нужно! На фоне стресса магний расходуется нашим организмом в разы больше. Поэтому его запасы необходимо регулярно пополнять.

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Для чего нужен в организме магний:

участвует в формировании костной и соединительной ткани

участвует в образовании АТФ и накоплении энергии в клетке

участвует в регуляции работы нервной системы и тонуса гладкой мускулатуры

снижает свертываемость крови, предупреждая агрегацию тромбоцитов.

Понять, что вы в дефиците магния, помогут следующие симптомы: нарушение сна, раздражительность, непонятная тревожность, повышенная утомляемость, спазмы икроножных мышц, у детей - синдром гиперактивности.

В более серьезных случаях это могут быть нарушения сердечного ритма, повышенная подверженность стрессам, депрессии, запоры, осложнения ПМС.

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Если вы часто пьете кофе, чай, алкоголь, принимаете слабительные или мочегонные (привет гипертоникам), при потливости, больших физических и умственных нагрузках потребность в магнии увеличивается в разы.

Что говорить, магний участвует на всех этапах синтеза белка, а это основа наших клеток, органов и тканей.

Учитывая, что многие из нас попадают в категории людей, у которых магний расходуется в больших количествах, принимать его нужно регулярно.