Порушення сну і дратівливість: лікар розповіла, що допоможе впоратися зі стресом

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Часто стрессуете? Магній - те, що вам потрібно! На тлі стресу магній витрачається нашим організмом в рази більше. Тому його запаси необхідно регулярно поповнювати.

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Для чого потрібен в організмі магній:

бере участь у формуванні кісткової і сполучної тканини

бере участь в утворенні АТФ і накопиченні енергії в клітині

бере участь в регуляції роботи нервової системи і тонусу гладкої мускулатури

знижує згортання крові, попереджаючи агрегацію тромбоцитів.

Зрозуміти, що ви в дефіциті магнію, допоможуть наступні симптоми: порушення сну, дратівливість, незрозуміла тривожність, підвищена стомлюваність, спазми литкових м'язів, у дітей - синдром гіперактивності.

У більш серйозних випадках це можуть бути порушення серцевого ритму, підвищена схильність до стресів, депресії, запори, ускладнення ПМС.

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Якщо ви часто п'єте каву, чай, алкоголь, приймаєте проносні або сечогінні (привіт гіпертонікам), при пітливості, великих фізичних і розумових навантаженнях потреба в магнії збільшується в рази.

Що говорити, магній бере участь на всіх етапах синтезу білка, а це основа наших клітин, органів і тканин.

З огляду на, що багато хто з нас потрапляють в категорії людей, у яких магній витрачається у великих кількостях, приймати його потрібно регулярно.