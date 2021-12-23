Справжній внесок у здоров'я: дієтолог порадила, що подарувати чоловікові на Новий рік

Рік, що минає, для багатьох став справжньою перевіркою на міцність. Як ніколи раніше, всі стали цінувати здоров'я – своє та близьких.

Дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram поділилася ідеєю для новорічного подарунку чоловікові, який стане вкладом у здоров'я.

"Ніхто не знає, яким буде наступний рік. Але, напевно, вже всі зрозуміли, що наше здоров'я – це наша турбота та відповідальність".

У жінок генетично краще працює інстинкт самозбереження. Чоловіки в цьому плані легковажніші. Саме нам, жінкам, треба допомагати їм підтримувати здоров'я.

Насправді все не так вже й складно: харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок, вітаміни та добавки.

Бажаєте, щоб поряд був здоровий, сильний та активний чоловік – даруйте правильні подарунки!”, – порадила дієтолог.

Вклад у здоров'я – найкращий подарунок (фото: pexels.com)

Топ-5 добавок для чоловічого здоров'я

1. Вітамін С – підтримує судини та серцево-судинну систему в цілому.

2. Омега-3 – знижує рівень холестерину, перешкоджає тромбоутворенню, нормалізує артеріальний тиск.

3. Лецитин – гепатопротектор, мембранопротектор. Знижує ризик ожиріння печінки, забезпечує стійку роботу центральної нервової системи, дає енергію.

4. Добавка з йохімбе (рослина сімейства маренові) – посилює статевий потяг, підтримує роботу сечостатевої та репродуктивної системи у чоловіків, гармонізує нервову та ендокринну системи, підвищує життєвий тонус.

5. Живий колаген – підтримує та відновлює опорно-руховий апарат, допомагає набрати та підтримувати м'язову масу.

Це невеликий, але дуже ефективний набір добавок для чоловічого здоров'я.

Не має значення, скільки років чоловікові, в якій він вазі, ці добавки однаково необхідні всім. Комусь – для профілактики, а комусь – для відновлення здоров'я.

Увага: перед прийомом добавок важливо проконсультуватися з нутріціологом та лікарем.