Краща вечеря для всієї родини: нутриціолог дала рецепт корисних нагетсів
Вечеря (фото: pexels.com)
Курячі нагетси далеко не у всіх викликають асоціації зі здоровим способом життя. А даремно! Якщо взяти рецепт нагетсів з книги ЗСЖ-рецептів, то вони стануть відмінною вечерею для всієї родини, адже інгредієнти будуть корисними!
Все залежить від рецепта, якості інгредієнтів і правильного гарніру, підтвердила в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен і розповіла, як приготувати страву.
ЗСЖ-нагетси: покроковий рецепт
Інгредієнти на 3-4 порції:
- 300 грам курячого філе,
- 1 велике яйце,
- 1⁄2 ч. л. меду або сиропу агави / топінамбура,
- 85 грам кукурудзяних пластівців для сніданку без глютену (якщо немає, можна взяти вівсянку без глютену) або безглютенової вівсянки пластівцями,
- 1 ч. л. сухого порошку каррі,
- 1 ч. л. звичайної або копченої паприки,
- сіль і перець,
- кокосове масло для смаження.
Ті ж нагетси, тільки корисні! (фото: instagram.com/food4vita)
Приготування:
- Курку поріжте на середні шматки - як нагетси.
- Потовчіть качалкою або в мисці для спецій кукурудзяні пластівці (якщо вирішите готувати з вівсянки, то цей крок пропускаємо).
- Я беру чистий рушник, викладаю в нього пластівці, накриваю іншою стороною рушники і подрібнюю качалкою для тіста. Якщо ви використовуєте замість пластівців вівсянку, то нічого вже робити не потрібно.
- Змішайте в мисці яйце, каррі, чилі і паприку, сіль і перець.
- Умочіть кожен шматочок курки спочатку в яєчну суміш, а потім в двох сторін – в кукурудзяні пластівці / вівсянку.
- Розігрійте на сковороді олію і на середньо-сильному вогні смажте нагетси (приблизно 10 хвилин) – по 4-5 хвилин з кожного боку.
- Не шкодуйте масла - так буде смачніше.
Подавайте з овочевим гарніром.
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