RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наситять і підтримають імунітет: лікар назвала топ-7 несподівано корисні продукти взимку

Автор: Тетяна Турчанікова

Зима - пора, коли організм особливо страждає через брак вітамінів і мінералів. Ослаблений, він може захворіти навіть від перепаду температур. Тому фахівці з правильного харчування і лікарі радять зміцнювати імунітет.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що варто їсти взимку - несподівано, ці продукти наситять і підтримають захисні сили організму.

Щоб не втомлюватися взимку, потрібно правильно харчуватися (фото: pexels.com)

Топ-7 корисних продуктів взимку

  • Горіхи кедрові

Багаті вітаміном Е, групи B і K, а також мікроелементами, особливо марганцем. Білок кедрових горіхів відрізняється підвищеним вмістом дефіцитних амінокислот: лізину, метіоніну і триптофану.

  • Баранина

Раціон цих цих тварин переважно складається з трави і коренеплодів. Їх м'ясо є відмінним джерелом білків і корисних жирів.

  • Картопля

В процесі термічної обробки (варіння або запікання) крохмаль, що міститься в картоплі, змінює свою структуру. Після повного охолодження він стає "стійким", знаходячи здатність дійти до товстого кишечника. "Стійкий" крохмаль виконує функцію пребіотика - він живить корисні бактерії мікробіома кишечника, забезпечуючи їх сприятливим середовищем для існування.

  • Сало

Має відмінний склад по жирних кислотах. Приблизно 50 % припадає на олеїнову кислоту, тобто корисний ненасичений жир, і 10 % залишається на різні поліненасичені кислоти. Тваринні жири необхідні людині для синтезу сурфактанту - речовини, що захищає дихальні шляхи від попадання в них інфекції. Сурфактант на 90 % складається з жиру. Рекомендована кількість: 10-20 г на добу.

  • Топлене масло

Містить велику кількість вітаміни А і Е, ненасичені жирні кислоти, серед яких є лінолева, що впливає на правильне формування і ріст клітин. Окисленого холестерину в цьому маслі немає. Після обробки в ньому практично не залишається слідів казеїну і лактози.

  • Ферментовані продукти

Квашені овочі, кокосовий йогурт, чайний гриб. У процесі ферментації продукти збагачуються живими корисними бактеріями.

  • Цвітна капуста

Джерело білка, вітаміни С, групи В, РР, А, сульфорафана. Для збереження максимальної користі використовуйте щадні способи її приготування.

Раніше дієтолог розповіла, як не допустити ожиріння у дитини, все починається з пухких щічок.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа