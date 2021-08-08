Нічого не виходить: 10 причин, чому ти не худнеш
"Доктор, я перепробувала все, але так і не схудла!"- впізнали себе? Чому ж так відбувається? Адже начебто ми все знаємо: менше їсти, більше рухатися. Але все одно нічого не виходить.
Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала в Instagram поширені причини, чому ви не можете схуднути.
Отже, ви не худнете, тому що:
Є фізіологічні причини, які цьому заважають: наявність певних захворювань або станів.
Почну з банального: самостійне схуднення це таке ж самолікування, і якщо у вас з першого разу не вийшло, краще звернутися до лікаря-дієтолога або ендокринолога. Не нутриціолог з 3-місячними курсами або альтернативний лікар, будь ласка. Не втрачайте час і сили.
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Надлишок калорій в раціоні.
Якщо ви рахуєте калорії, то, можливо, робите це невірно. Зайві 300 неврахованих калорій вже позначаються на процесі зниження ваги.
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Ви ділите продукти на "хороші" і "погані" і їсте тільки "хороші".
Парадокс, але так працює наша психіка: цукерок без цукру можна з'їсти 3 штуки на 300 калорій, а цукерку з цукром на 70 калорій - ви що, там же цукор. Їжте, що любите! Але помірно.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Ви намагаєтеся схуднути, дотримуючись правил з недоведеною ефективністю.
Замінивши макарони зі звичайного борошна на макарони з полбяного, звичайне молоко на кокосове і вживаючи фрукти тільки до 12, ви не схуднете, якщо більше нічого не зміниться.
Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)
Раніше нутриціолог дала список продуктів для хорошої роботи жовчного міхура.