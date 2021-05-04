Як ніколи не переїдати? Топ-7 дієвих секретів від дієтолога
Як не переїдати? Це питання особливо актуальне на свята, в дачний сезон і в період відпусток. Існують маленькі хитрощі, які допоможуть приборкати апетит.
Дієтолог Ольга Безугла в Instagram озвучила топ-7 секретів, як не переїдати за столом.
На відпочинку ми розслабляємося і іноді дозволяємо собі трохи більше, а потім переживаємо через кількість з'їденого, дискомфорту в шлунку і зіпсованого настрою. Так як же контролювати кількість споживаної їжі і не переїдати?
1. Найперше і важливе правило - це регулярне харчування і правильна композиція тарілки. Баланс поживних речовин дозволить правильно і надовго наситити організм.
2. Не сідайте за стіл голодними. Пам'ятайте, що в будь-якому випадку у Вас є ваш графік з базовими прийомами їжі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3. Повільно і ретельно пережовуйте їжу. Запам'ятайте "повільні їдці" з'їдають менше і швидше насичуються.
4. Дотримуйтесь паузи між їжею. Це важливо для формування ситості, для травлення і для балансу показників вуглеводного обміну.
5. Враховуйте не тільки те, що з'їдаєте, але і те, що п'єте. Напої - це теж їжа! Особливо, це стосується соків, компотів, какао і алкоголю!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
6. Якщо ви не можете обійтися без солодкого (та ще й в Великдень навколо стільки апетитних пасок), то ідеально буде якщо ви подбали про те, що ваші ласощі з серії "корисних" (з хорошим складом). Якщо все ж у Вас мамині "смачні" булочки і цукрові паски, то потрібно розуміти, що це страви з високим глікемічним індексом. Тому, знижуємо глікемічне навантаження за рахунок прив'язки в порції білка і клітковини! Але не в перекус з чаєм.
7. І, нарешті, найважливіше - постарайтеся святкові дні провести в максимальній фізичній активності. Не лежіть вдома, віддайте перевагу активному проведенню асу на повітрі. Фізіологію енерговитрат ніхто не відміняв.
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