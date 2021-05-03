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Як шкіра розповість про брак вітамінів: чек-лист для самодіагностики від експерта

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 12:32
Як шкіра розповість про брак вітамінів: чек-лист для самодіагностики від експерта Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стан шкіри може бути дуже красномовним і розповісти, яких вітамінів не вистачає організму. Як визначити, які мікроелементи варто включити в меню, розповіла нутриціолог Юлія Макаренкова.

На сторінці в Instagram вона опублікувала перелік дефіцитних станів, які ви зможете запідозрити за такими симптомами.

Дефіцит вітаміну А:

  • Сухість слизових рота і носа.
  • Сухість, лущення шкіри.
  • Глибокі тріщини в місцях ліктьового і колінного суглобів.
  • Акне, гусяча шкіра, порушення синтезу кератину, гіперкератоз.
  • Сильне випадання волосся, лупа

Як шкіра розповість про брак вітамінів: чек-лист для самодіагностики від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дефіцит вітаміну С:

  • Вростання волосся в шкіру-пов'язано з порушенням синтезу білків волосяних фолікулів. Виникає акне в місцях росту волосся з дрібними крововиливами під шкірою.
  • Темні кола під очима.
  • Кровоточивість ясен (гінгівіт).

Дефіцит вітамінів групи В:

Порушення харчування (трофіки) шкіри і слизових і їх пігментацією. Поясню: географічний язик - класична ознака дефіциту Віт В1.

Дефіцит В2 (рибофлавіну):

  • Ефект метелика на периферії носа.
  • Себорейний дерматит.
  • Заїди в куточках рота.
  • Пігментація шкіри лобка і промежини.

Як шкіра розповість про брак вітамінів: чек-лист для самодіагностики від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дефіцит В 12

  • Часто може поєднуватися з вітіліго
  • Місцями виникають темні пігментні плями, на язиці - виразки. Смак порушується.

Дефіцит Віт Е:

  • Сухість шкіри.
  • Погане загоєння ран в слідстві. порушення синтезу колагену.
  • Втрата м'язової маси.
  • Погане загоєння ран.

Як шкіра розповість про брак вітамінів: чек-лист для самодіагностики від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/yuliya_antiage)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко розповіла, як приготувати корисний і смачний шашлик і не наїсти зайві кіло.

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