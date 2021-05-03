Як шкіра розповість про брак вітамінів: чек-лист для самодіагностики від експерта
Стан шкіри може бути дуже красномовним і розповісти, яких вітамінів не вистачає організму. Як визначити, які мікроелементи варто включити в меню, розповіла нутриціолог Юлія Макаренкова.
На сторінці в Instagram вона опублікувала перелік дефіцитних станів, які ви зможете запідозрити за такими симптомами.
Дефіцит вітаміну А:
- Сухість слизових рота і носа.
- Сухість, лущення шкіри.
- Глибокі тріщини в місцях ліктьового і колінного суглобів.
- Акне, гусяча шкіра, порушення синтезу кератину, гіперкератоз.
- Сильне випадання волосся, лупа
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дефіцит вітаміну С:
- Вростання волосся в шкіру-пов'язано з порушенням синтезу білків волосяних фолікулів. Виникає акне в місцях росту волосся з дрібними крововиливами під шкірою.
- Темні кола під очима.
- Кровоточивість ясен (гінгівіт).
Дефіцит вітамінів групи В:
Порушення харчування (трофіки) шкіри і слизових і їх пігментацією. Поясню: географічний язик - класична ознака дефіциту Віт В1.
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Дефіцит В2 (рибофлавіну):
- Ефект метелика на периферії носа.
- Себорейний дерматит.
- Заїди в куточках рота.
- Пігментація шкіри лобка і промежини.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дефіцит В 12
- Часто може поєднуватися з вітіліго
- Місцями виникають темні пігментні плями, на язиці - виразки. Смак порушується.
Дефіцит Віт Е:
- Сухість шкіри.
- Погане загоєння ран в слідстві. порушення синтезу колагену.
- Втрата м'язової маси.
- Погане загоєння ран.
Ілюстративне фото (instagram.com/yuliya_antiage)
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