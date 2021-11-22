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Нівелює потенційну шкоду: нутриціолог розповіла, кому можна сміливо їсти на ніч

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Понеділок 22 листопада 2021 20:01
Нівелює потенційну шкоду: нутриціолог розповіла, кому можна сміливо їсти на ніч Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Їсти на ніч - шкідливо? Питання, безумовно, важливе, але необхідно відповісти на додаткові питання.

- Шкідливо в контексті загальної здорової моделі харчування або на тлі повного хаосу в харчуванні?

- Шкідливо для людей зі здоровою вагою або для людини з ожирінням?

- Це стакан кефіру або величезний бургер з великою кількістю насичених жирів і солі?

- Чи активна людина фізично, чи тренується вона, в який час дня?

- Чи впливає пізній прийом їжі на сон і самопочуття на наступний день?

Список уточнюючих питань може продовжуватися - і відповідь залежатиме від контексту, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Нівелює потенційну шкоду: нутриціолог розповіла, кому можна сміливо їсти на нічПізня вечеря: кому можна, кому краще не нажо (фото: pexels.com)

Я вважаю, що пізня вечеря може посилювати ситуацію на тлі:

  • незбалансованої моделі харчування і нестачі поживних речовин,
  • загального переїдання і зайвої ваги,
  • пізня вечеря може бути тим прийомом їжі, який створює надлишок калорій або додає до вже існуючого надлишку ще пару сотень ккал,
  • низької рухової активності,
  • окремо - поганий сон через пізнього прийому їжі - як за якістю, так і по тривалості.

Нівелює потенційну шкоду: нутриціолог розповіла, кому можна сміливо їсти на ніч

Все залежить від способу життя (фото: pexels.com)

А ось фактори, які можуть нівелювати потенційну шкоду від пізнього прийому їжі:

  1. збалансоване харчування,
  2. енергетичний баланс або гіпокалорійний раціон (споживання калорій дорівнює витраті, або споживання ккал - менше витрати), при якому вага утримується або знижується,
  3. високий рівень рухової активності,
  4. регулярні формальні тренування, особливо вечірні - перед пізнім прийомом їжі.

Якщо пізній прийом їжі не позначається на якості сну - ви засинаєте без проблем і на ранок відчуваєте себе бадьоро і здОрово, швидше за все, проблем немає.

Є дані, що пізні прийоми їжі погано впливають на циркадні ритми (біологічний годинник) і можуть збільшувати ризики для здоров'я.

Однак ці дані були отримані на людях, які працюють і їдять вночі. Є таке явище, як Night Eating Syndrome, що включає комплекс з декількох факторів: їжу ночами, недолік або погана якість сну, загальне переїдання і тягу до висококалорійної їжі, яка спостерігається при недосипанні. Але ці дані, швидше за все, не застосовні до людей, які регулярно тренуються вечорами.

Не можна порівнювати середньостатистичну людину, яка працює в нічні зміни і їсть ночами, з людьми, які регулярно тренуються і їдять на кілька годин пізніше, ніж зазвичай.

Самі по собі тренування можуть згладжувати негативні ефекти пізніх прийомів їжі.

Пам'ятайте, що їжа перед сном - це всього лише один прийом їжі, хоч і важливий. Але на здоров'я впливає ціла група факторів.

Раніше нутриціолог розповіла, як поєднувати продукти, щоб отримувати від їжі максимум користі.

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