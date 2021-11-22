Нівелює потенційну шкоду: нутриціолог розповіла, кому можна сміливо їсти на ніч
Їсти на ніч - шкідливо? Питання, безумовно, важливе, але необхідно відповісти на додаткові питання.
- Шкідливо в контексті загальної здорової моделі харчування або на тлі повного хаосу в харчуванні?
- Шкідливо для людей зі здоровою вагою або для людини з ожирінням?
- Це стакан кефіру або величезний бургер з великою кількістю насичених жирів і солі?
- Чи активна людина фізично, чи тренується вона, в який час дня?
- Чи впливає пізній прийом їжі на сон і самопочуття на наступний день?
Список уточнюючих питань може продовжуватися - і відповідь залежатиме від контексту, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
Пізня вечеря: кому можна, кому краще не нажо (фото: pexels.com)
Я вважаю, що пізня вечеря може посилювати ситуацію на тлі:
- незбалансованої моделі харчування і нестачі поживних речовин,
- загального переїдання і зайвої ваги,
- пізня вечеря може бути тим прийомом їжі, який створює надлишок калорій або додає до вже існуючого надлишку ще пару сотень ккал,
- низької рухової активності,
- окремо - поганий сон через пізнього прийому їжі - як за якістю, так і по тривалості.
Все залежить від способу життя (фото: pexels.com)
А ось фактори, які можуть нівелювати потенційну шкоду від пізнього прийому їжі:
- збалансоване харчування,
- енергетичний баланс або гіпокалорійний раціон (споживання калорій дорівнює витраті, або споживання ккал - менше витрати), при якому вага утримується або знижується,
- високий рівень рухової активності,
- регулярні формальні тренування, особливо вечірні - перед пізнім прийомом їжі.
Якщо пізній прийом їжі не позначається на якості сну - ви засинаєте без проблем і на ранок відчуваєте себе бадьоро і здОрово, швидше за все, проблем немає.
Є дані, що пізні прийоми їжі погано впливають на циркадні ритми (біологічний годинник) і можуть збільшувати ризики для здоров'я.
Однак ці дані були отримані на людях, які працюють і їдять вночі. Є таке явище, як Night Eating Syndrome, що включає комплекс з декількох факторів: їжу ночами, недолік або погана якість сну, загальне переїдання і тягу до висококалорійної їжі, яка спостерігається при недосипанні. Але ці дані, швидше за все, не застосовні до людей, які регулярно тренуються вечорами.
Не можна порівнювати середньостатистичну людину, яка працює в нічні зміни і їсть ночами, з людьми, які регулярно тренуються і їдять на кілька годин пізніше, ніж зазвичай.
Самі по собі тренування можуть згладжувати негативні ефекти пізніх прийомів їжі.
Пам'ятайте, що їжа перед сном - це всього лише один прийом їжі, хоч і важливий. Але на здоров'я впливає ціла група факторів.
Раніше нутриціолог розповіла, як поєднувати продукти, щоб отримувати від їжі максимум користі.