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Авокадо з помідором, сир з маслом: нутриціолог розповіла, як отримати максимум користі від їжі

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Неділя 21 листопада 2021 17:01
Авокадо з помідором, сир з маслом: нутриціолог розповіла, як отримати максимум користі від їжі З чим їсти авокадо (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Корисні продукти можуть принести в рази більше користі, якщо їх правильно поєднувати між собою.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова, яка спеціалізується на питаннях алергії, артриту, шкірних проблемах, дитячому харчуванні, antiage, підвищенні ефективності роботи мозку.⠀

Авокадо з помідором, сир з маслом: нутриціолог розповіла, як отримати максимум користі від їжіАвокадо (фото: pexels.com)

Глибоке знання властивостей і якостей продуктів дозволяє створювати безліч різних вдалих поєднань, які надзвичайно корисні для здоров'я.

Як правильно поєднувати продукти⠀

  • Масло і морква: Вітамін Е для кращого засвоєння бета-каротину.
  • Куркума з маслом і перцем - для активації куркуміну.
  • Вітамін С з полуниці допомагає краще засвоюватися залозу зі шпинату.
  • З цих же міркувань додаємо лимонний сік в зелені салати. Брокколі і м'ясо - теж вдалий дует.
  • Кістковий бульйон і квашена капуста: вітамін С потрібен для засвоєння колагену.
  • Тут же желейні цукерки: полуниця / чорна смородина / обліпиха + желатин.
  • Авокадо допомагає засвоюватися антиоксиданту лікопіну з помідорів.
  • Кунжут / мак і печінка або жир тріски - вітамін Д з жиру допомагає засвоюватися кальцію з насіння. Також важливий вітамін К з літньої олії дхі корів вільного вигулу, щоб кальцій пішов в правильні місця.
  • Куркума допомагає перетравлювати білки з молочних продуктів.

Авокадо з помідором, сир з маслом: нутриціолог розповіла, як отримати максимум користі від їжі

Сир (фото: pexels.com)

  • Хліб на заквасці поєднується із зеленню і салатами: вітамін В6 допомагає засвоюватися магнію. Додавайте в зелені смузі пивні дріжджі або бджолиний пилок (1/2 ч.л.).
  • Селен з бразильських горіхів допомагає засвоюватися йоду з водоростей.
  • Катехіни з зеленого чаю нададуть максимум користі, якщо в чай додати лимон.
  • Свіжа сиродавлена лляна олія і домашній творог допомагають один одному краще засвоїтися.

Раніше нутриціолог назвала простий натуральний продукт від кашлю, допоможе, коли ліки не допомагають.

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