Авокадо з помідором, сир з маслом: нутриціолог розповіла, як отримати максимум користі від їжі
З чим їсти авокадо (фото: pexels.com)
Корисні продукти можуть принести в рази більше користі, якщо їх правильно поєднувати між собою.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова, яка спеціалізується на питаннях алергії, артриту, шкірних проблемах, дитячому харчуванні, antiage, підвищенні ефективності роботи мозку.⠀
Авокадо (фото: pexels.com)
Глибоке знання властивостей і якостей продуктів дозволяє створювати безліч різних вдалих поєднань, які надзвичайно корисні для здоров'я.
Як правильно поєднувати продукти⠀
- Масло і морква: Вітамін Е для кращого засвоєння бета-каротину.
- Куркума з маслом і перцем - для активації куркуміну.
- Вітамін С з полуниці допомагає краще засвоюватися залозу зі шпинату.
- З цих же міркувань додаємо лимонний сік в зелені салати. Брокколі і м'ясо - теж вдалий дует.
- Кістковий бульйон і квашена капуста: вітамін С потрібен для засвоєння колагену.
- Тут же желейні цукерки: полуниця / чорна смородина / обліпиха + желатин.
- Авокадо допомагає засвоюватися антиоксиданту лікопіну з помідорів.
- Кунжут / мак і печінка або жир тріски - вітамін Д з жиру допомагає засвоюватися кальцію з насіння. Також важливий вітамін К з літньої олії дхі корів вільного вигулу, щоб кальцій пішов в правильні місця.
- Куркума допомагає перетравлювати білки з молочних продуктів.
Сир (фото: pexels.com)
- Хліб на заквасці поєднується із зеленню і салатами: вітамін В6 допомагає засвоюватися магнію. Додавайте в зелені смузі пивні дріжджі або бджолиний пилок (1/2 ч.л.).
- Селен з бразильських горіхів допомагає засвоюватися йоду з водоростей.
- Катехіни з зеленого чаю нададуть максимум користі, якщо в чай додати лимон.
- Свіжа сиродавлена лляна олія і домашній творог допомагають один одному краще засвоїтися.
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