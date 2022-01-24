Новий штам вірусу: нутриціолог розповіла, як не захворіти цієї зими

Зима для багатьох – час застуд, а тут ще нова хвиля вірусу, новий штам і нові випадки зараження…

Щоб уберегти себе і своїх рідних, нутриціолог Марина Сергєєва в своєму блозі про здорове харчування в Instagram порадила слідувати її простим правилам профілактики і зміцнення імунітету.

"Я кожен день чую одне і теж: "Хворію вже втретє", "Хворіємо всією сім'єю", "Робив щеплення – і все одно хворію, з дитиною постійно на лікарняному", – зізналася нутриціолог.

А ось коли запитують, чи хворіла сама спеціаліст з харчування, вона дивує всіх своєю відповіддю: ні, не хворіла.

Нутриціолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

"З тих пір, як я стала займатися нутриціологією, я практично не хворію. Останній раз років 7 тому був якийсь жорсткий грип. Тоді хворіла 1 раз. Розповім, що такого роблю я, і не робить той, хто регулярно хворіє", – написала Марина.

Новий штам вірусу: як не захворіти

Стежити за харчуванням. Я мінімізую або не їм зовсім шкідливі продукти. Не палю і практично не п'ю алкоголь.

Я мінімізую або не їм зовсім шкідливі продукти. Не палю і практично не п'ю алкоголь. Контролювати рівень білка. Для цього регулярно додаю в свій раціон колаген. Імунні клітини – це білки. Якщо у когось низький імунітет, 100 % низький білок.⠀

Для цього регулярно додаю в свій раціон колаген. Імунні клітини – це білки. Якщо у когось низький імунітет, 100 % низький білок.⠀ Допомагати печінці і ниркам з детоксикацією. Я приймаю добавки. Ті ж програми, які складаю своїм клієнтам, проводжу для себе регулярно (увага, не варто призначати собі добавки самостійно, зверніться до лікаря або сертифікованого нутриціолога).

Я приймаю добавки. Ті ж програми, які складаю своїм клієнтам, проводжу для себе регулярно (увага, не варто призначати собі добавки самостійно, зверніться до лікаря або сертифікованого нутриціолога). Коли є відчуття, що ось-ось захворієш. Для такої ситуації у мене в домашній аптечці завжди є колоїдне срібло, хлорофіл і кора мурашиного дерева (це рослинний противірусний засіб) і вітамін С.⠀

І це той мінімум, який дозволяє мені спати спокійною кожну нову хвилю вірусу.

Якщо почати робити ці прості кроки, імунітет зміцніє – і ви забудете, коли хворіли в останній раз.