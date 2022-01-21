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Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднути

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П'ятниця 21 січня 2022 20:09
Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднути Чому дієти не працюють (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі, хто хоч раз в житті сидів на дієтах, знають: мало скинути, важливо утримати вагу на тій же позначці вже після виконаної роботи.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла, які найпоширеніші помилки допускають ті, хто сидить на дієтах.

"Я зібрала всі помилки, які шкодять нашому організму. Перевірте себе і ніколи так не робіть", – попередила лікар.

Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднутиДіляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

  1. Головна помилка – думати: "Сяду на дієту, поправлю здоров'я і моя проблема чарівним чином випарується. А потім знову повернуся до звичного харчування".

Але саме звичне харчування і привело вас до проблеми, чи не так? Не можна до нього повертатися. Повернетеся – і проблема повернеться теж.

  1. Думати, що харчуванням можна вирішити всі проблеми. Так, дієти – це потужний помічник, але не чарівний. Дієта – це інструмент при комплексному підході і часом її однієї недостатньо.
  2. Геть все шкідливе!

"Очищу раціон, щоб напевно", - думаєте ви. І ось сидите за столом, а на тарілці куряча грудка і дві редиски. День у день.

Така дієта приведе вас не до здоров'я, а до ще більш сильного і затяжного зриву, поганого настрою і погіршення ситуації. Важливо не просто прибрати продукти зі списку, а правильно замінити їх. Тоді дієта легко стане способом життя, а не тортурами.

4. Вже не лікує, а калічить.

Буває таке, що лікувальна дієта затягується – і людина починає спостерігати погіршення в зовнішньому вигляді (тьмяна шкіра, мляве волосся, погіршення сну).

Яку б дієту ви не вибрали (кето, АІП, gaps) вони завжди будуть поступатися повноцінному харчуванню. Важливо це пам'ятати!

Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднути Крайнощі в дієті не потрібні (фото: pexels.com)

Тому потрібно проводити корекцію, оцінювати ситуацію і розширювати раціон.

  1. Категорично ні!

Раз і назавжди варто відмовитися від таких трьох дієт

  1. Ні – тривалим низькокалорійним дієтам, до 1000 ккал на добу.
  2. Ні – монодієтам.
  3. Ні – високобілковим дієтам (а-ля Дюкана) – це не дієта, а годівля гнильної мікробіоти, порушення утилізації аміаку, руйнування м'язової тканини.

Раніше нутриціолог розповіла, який продукт потрібен взимку на кожному столі, потужний иммуностимуятор.

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