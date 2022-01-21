Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднути
Всі, хто хоч раз в житті сидів на дієтах, знають: мало скинути, важливо утримати вагу на тій же позначці вже після виконаної роботи.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла, які найпоширеніші помилки допускають ті, хто сидить на дієтах.
"Я зібрала всі помилки, які шкодять нашому організму. Перевірте себе і ніколи так не робіть", – попередила лікар.
Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
- Головна помилка – думати: "Сяду на дієту, поправлю здоров'я і моя проблема чарівним чином випарується. А потім знову повернуся до звичного харчування".
Але саме звичне харчування і привело вас до проблеми, чи не так? Не можна до нього повертатися. Повернетеся – і проблема повернеться теж.
- Думати, що харчуванням можна вирішити всі проблеми. Так, дієти – це потужний помічник, але не чарівний. Дієта – це інструмент при комплексному підході і часом її однієї недостатньо.
- Геть все шкідливе!
"Очищу раціон, щоб напевно", - думаєте ви. І ось сидите за столом, а на тарілці куряча грудка і дві редиски. День у день.
Така дієта приведе вас не до здоров'я, а до ще більш сильного і затяжного зриву, поганого настрою і погіршення ситуації. Важливо не просто прибрати продукти зі списку, а правильно замінити їх. Тоді дієта легко стане способом життя, а не тортурами.
4. Вже не лікує, а калічить.
Буває таке, що лікувальна дієта затягується – і людина починає спостерігати погіршення в зовнішньому вигляді (тьмяна шкіра, мляве волосся, погіршення сну).
Яку б дієту ви не вибрали (кето, АІП, gaps) вони завжди будуть поступатися повноцінному харчуванню. Важливо це пам'ятати!
Крайнощі в дієті не потрібні (фото: pexels.com)
Тому потрібно проводити корекцію, оцінювати ситуацію і розширювати раціон.
- Категорично ні!
Раз і назавжди варто відмовитися від таких трьох дієт
- Ні – тривалим низькокалорійним дієтам, до 1000 ккал на добу.
- Ні – монодієтам.
- Ні – високобілковим дієтам (а-ля Дюкана) – це не дієта, а годівля гнильної мікробіоти, порушення утилізації аміаку, руйнування м'язової тканини.
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