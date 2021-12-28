ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 15:41
Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Схуднути за новорічні канікули багато і не мріють. Але як хоча б не набрати зайвого? Зверніть увагу на те, що ви їсте на вечерю.

Експерт по схудненню і нутриціолог Катя Медушкіна запропонувала в Instagram чек-лист продуктів з мінімальним вмістом жирів і вуглеводів, які ідеально підійдуть для вечірнього прийому їжі.

Але спочатку важливий момент: і жири, і вуглеводи повинні бути в раціоні. Чому?

Жири - будівельний матеріал для клітинних мембран. Вони є структурним компонентом для естрогену, прогестерону і тестостерону. Недостатнє споживання жирів позначається на циклі і стані шкіри.

Вуглеводи - джерело енергії (без неї ніяк!) і також будівельний компонент для клітин.

Виключати ці нутрієнти не можна, але до вечора краще обмежити. Рівень нашої активності знижений, і потреби в них немає.

Моя вечеря - це завжди салат або нарізка зі свіжих овочів + щось з цього списку:

1. ЯЄЧНИЙ БІЛОК

Лідер в списку продуктів для тих, що худнуть: 0 г жирів і 0 г вуглеводів на 100г продукту. Ідеальний варіант, якщо потрібно зробити вечерю на швидку руку.

Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері

2. КУРЯЧА ГРУДКА

Чемпіон за вмістом легкозасвоюваного білка. Жирів - 1,9 г, вуглеводів-0,4 г. Не любите грудку, тому що вона суха? Спробуйте мій улюблений рецепт - відправте її в духовку в кефірному соусі з гірчицею. Вам сподобається!

Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері

3. БІЛА НЕЖИРНА РИБА

Тріска, навага, пікша, минтай, тілапія, білоглазка, сиг - мої фаворити на вечерю. Мало калорій і багато білка. Жирів - 4 г, вуглеводів - 0 г.

Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері

4. КРЕВЕТКИ

Ще один рекордсмен за вмістом білка. Містять вітаміни D, B1, B2, B9, E, С, бета-каротин, йод, фосфор, залізо. Жирів - 1 г, вуглеводів - 0 г.

Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері

5. КАЛЬМАРИ

Калорійність свіжих і заморожених кальмарів всього 89 ккал! Багаті вітамінами C, B1, В6, В9, магнієм, залізом, фосфором, цинком, селеном. Жирів - 2,5 г, вуглеводів - 1, 8 г.

Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері

6. ПІСНА ЯЛОВИЧИНА

Багата вітамінами групи B, калієм, магнієм, цинком, залізом. Жирів-7 г, вуглеводів - 0 г.

Нутриціолог назвала топ-6 продуктів для ідеальної вечері
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

І ще один лайфхак від мене, який виручить вас у свята. Замініть майонез в салатах нежирним грецьким йогуртом. На смаку це ніяк не відіб'ється, а талію збереже. Порівняйте: в грецькому йогурті 3,2 г жирів, а в майонезі-67 Г. Як вам різниця?

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно харчуватися у святкові дні, щоб не наїсти зайвого.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Поради нутриціолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє сильними снігопадами: яким областям не пощастить з погодою
Україну накриє сильними снігопадами: яким областям не пощастить з погодою