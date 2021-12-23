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Новий Рік без наслідків: дієтолог розповіла, як харчуватися у свята

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Четвер 23 грудня 2021 08:26
Новий Рік без наслідків: дієтолог розповіла, як харчуватися у свята Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ми сидимо на дієтах і строго себе обмежуємо, щоб схуднути, а потім 2 тижні їмо і п'ємо всі свята, тому що нарешті можна "розслабитися". Однак це не дуже хороша ідея, якщо хочете зберегти фігуру і відмінне самопочуття.

Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала в Instagram правила харчування в свята.

Не думайте про те, що з'їсти в свята, щоб не набрати вагу, змістіть акцент з їжі, менше говоріть і думайте про неї, сконцентруйтеся на подарунках, своїх близьких, прикрасі столу, розвагах, вбранні, ялинці, добірці новорічної музики і фільмів.

Забудьте про "дозволені" і "заборонені" страви, робіть стіл з тих продуктів, які ви ЛЮБИТЕ.

Відмінна ідея "полегшувати" страви, робити легкі заправки, використовувати запікання замість смаження, додавати менше масла/сиру/горіхів. Але якщо ви хочете Олів'є з майонезом, то робіть з майонезом. Практика показує, що пацієнт з'їдає в 2-3 рази менше того продукту, який він спочатку хотів, ніж його заміну, яка дає відчуття "безпеки".

Новий Рік без наслідків: дієтолог розповіла, як харчуватися у свята

Ілюстративне фото (pexels.com)

Не готуйте обсягами відразу на тиждень, по-перше ви вивільните собі купу корисного часу, а не будете сидіти втомлена/ий вже в 9 вечора, не встигнувши нормально зібратися, а по-друге, не треба буде доїдати 3 денні салати, що також небезпечно.

Новий Рік без наслідків: дієтолог розповіла, як харчуватися у святаНовий Рік без наслідків: дієтолог розповіла, як харчуватися у святаІлюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Раніше дієтолог розповіла про зв'язок сну із зайвою вагою і запропонувала рішення.

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