Нутриціолог розповіла, які продукти сприяють сну, а які його крадуть

Проблеми з щитовидною залозою, а також ускладнення після Ковід привели багатьох людей до проблем зі сном. Щоб спати, треба використовувати всі засоби, знати всі фактори, що порушують сон, і все, що допомагає його повернути!

Нутриціолог Ольга Лук'янова розповіла в Instagram , що є продукти, які допомагають заснути, і ті, які заважають це зробити.

Продукти, багаті триптофаном і мелатоніном, - два типи продуктів, які допомагають заснути.

1. Продукти, багаті триптофаном.

Триптофан - амінокислота, необхідна для нормального росту немовлят. Триптофан відіграє роль у виробництві серотоніну, нейромедіатора настрою, який нас розслабляє. Підтримує природне виробництво мелатоніну.

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Продукти, багаті триптофаном:

курка, індичка, риба і фрукти, такі як банани, яблука і чорнослив.

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2. Продукти, багаті мелатоніном

Мелатонін безпосередньо змушує нас спати. Наше тіло природним чином його виробляє.

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Продукти, багаті мелатоніном:

виловлений в дикій природі лосось, свинина, терпка вишня, виноград і редис.

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3. Продукти, багаті магнієм

Магній сприяє виробленню гамма аміномасляної кислоти (ГАМК), яка також сприяє розслабленню і підтримує сон. Її можете отримати тільки з їжею і добавками.

Банани, авокадо, мигдаль і зелені листові овочі містять багато магнію.

Магній у вигляді бад: 400 - 800 мг перед сном

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Трав'яні чаї

Ромашка містить велику кількість антиоксиданту під назвою апігенін, який може допомогти засипати.

Корінь валеріани також може бути корисний, він природним чином підвищує рівень ГАМК в організмі.

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5. Які вітаміни допомагають спати?

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Вітаміни групи B підтримують природне виробництво мелатоніну в організмі.

Вітамін D регулює вироблення серотоніну.

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Також Мелатонін можна приймати у вигляді добавки (не довго!). Мелатонін зв'язується з рецепторами нашого тіла, щоб допомогти розслабитися. Дозування мелатоніну, 3 мг перед сном, за 20 хвилин до сну.

Продукти, яких слід уникати для поліпшення сну:

1. Кофеїн.

Кофеїн - натуральний стимулятор, що міститься в кавових зернах, чайних листках і какао-бобах. Кофеїн підвищує збудливість, блокуючи хімічний посередник аденозин, нейромедіатор, який викликає почуття сонливості

Ілюстративне фото (instagram.com/lukyanova__olga)