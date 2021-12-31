Нутриціолог розповіла, як підтримати печінку: у свята може особливо страждати

- Печінка бере участь у всіх видах обмінів речовин: білковому, жировому, вуглеводному,
- трансформує зайві вуглеводи в жири,
- метаболізує гормони,
- регулює згортання крові,
- обробляє все, що надходить в організм – БАДи починають працювати після того, як будуть оброблені печінкою,
- щодня синтезує понад 13 тисяч речовин,
- виробляє ферменти, які відповідають за всі процеси, що відбуваються в тілі,
- запасає жиророзчинні вітаміни A, D, E, залізо, вітамін B 12, глюкозу,
- виробляє жовч і антиоксиданти, особливо глутатіон,
- знешкоджує токсини, які надійшли в організм ззовні і утворилися всередині.
Продукти до новорічного столу – не варто обмежуватися олів'є (фото: pexels.com)
Захворювання, безпосередньо пов'язані з поганою роботою печінки
- Екзема, дерматит.
- Алергія.
- Захворювання шкіри.
- Варикоз, геморой.
- Гіпертонія.
- Атеросклероз.
- Навіть депресія, втома і безсоння можуть виникати в результаті поганої роботи печінки і жовчного міхура!
Симптоми поганої роботи печінки
- Червоні точки на тілі (гемангіоми),
- Пігментація,
- Папіломи, жировики,
- Тріщини на п'ятах,
- Гормональні порушення,
- Неприємний запах від тіла,
- Гіркота в роті,
- Набряк,
- Пожовтіння склер очей,
- Незвичні реакції на базові добавки,
- Сухість шкіри і слизових оболонок,
- Хронічна втома,
- Низька стресостійкість,
- Болі в м'язах.
У свята печінка особливо страждає від:
Алкоголю. Помірна кількість алкоголю організм може переробити, але зловживання може привести до загибелі клітин печінки.
Харчування. Перебори по вуглеводах, цукру, жирах перевантажують печінку – і може привести до порушення вироблення жовчі і її застою.
Для правильної роботи печінки і процесу детоксикації (знешкодження і виведення токсинів з організму) необхідна достатня кількість вітамінів і мікроелементів.
Новорічний стіл може стати випробуванням для печінки (фото: pexels.com)
Печінка дуже любить
- Залізо.
- Вітаміни групи В.
- Омега-3, вітамін Д.
- Амінокислота.
- Лецитин – гепатопротектор, відновлює структуру печінки, регулює вироблення жовчі.
- Молочний чортополох – захищає клітини печінки і сприяє їх регенерації, підсилює детоксикаційну функцію печінки, має протизапальну дію, підвищує секрецію жовчі.
- Артишок – захищає печінку, допомагає її роботі, розріджує і стимулює вироблення жовчі.
- NAC (ацетилцистеїн) – він допомагає уникнути більшості пошкоджень печінки будь-якого генезу, допомагає виводити токсини.
- Глутатіон – найважливіший антиоксидант, який міститься у всіх клітинах, але найбільша його концентрація в печінці. Для підтримки його запасу потрібні 3 амінокислоти: цистеїн, глютамін, гліцин. Найважливіша, цистеїн, містить сірку, яка пов'язує токсини, важкі метали і навіть ртуть!
- ЧСЧ – бере участь в синтезі глутатіону, забезпечуючи стабільність білків.
- Трави: коріння лопуха і кульбаби, шипшина, кукурудзяні рильця, пижмо, безсмертник, полин, аїр, люцерна, материнка, куркума та ін.
- Магній. За відсутності достатньої кількості магнію організм накопичує токсини. Магній потрібно використовувати в хелатній формі!
- Клітковина – сюди ж! Адже вона допомагає виводити токсини, викинуті печінкою в просвіт кишечника. Якщо не буде клітковини, то токсини знову потраплять в кров.
Щоб відновити нормальну роботу печінки приділяємо увагу в першу чергу правильному харчуванню! Адже якщо є цукерки з пирогами, то ніякої глутатіон не допоможе.
Спочатку необхідно закрити базові дефіцити (залізо, В, білок), при наявності яких пити інші добавки для роботи печінки неефективно. Якщо, наприклад, є анемія, це означає, що вже порушені процеси детоксикації.
Увага: не варто займатися самолікуванням, перед прийомом добавок, зверніться до лікаря і фахівця з харчування.