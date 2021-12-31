Нутриціолог розповіла, як підтримати печінку: у свята може особливо страждати

Печінка бере участь у всіх видах обмінів речовин: білковому, жировому, вуглеводному,

трансформує зайві вуглеводи в жири,

метаболізує гормони,

регулює згортання крові,

обробляє все, що надходить в організм – БАДи починають працювати після того, як будуть оброблені печінкою,

щодня синтезує понад 13 тисяч речовин,

виробляє ферменти, які відповідають за всі процеси, що відбуваються в тілі,

запасає жиророзчинні вітаміни A, D, E, залізо, вітамін B 12, глюкозу,

виробляє жовч і антиоксиданти, особливо глутатіон,

знешкоджує токсини, які надійшли в організм ззовні і утворилися всередині.

Продукти до новорічного столу – не варто обмежуватися олів'є (фото: pexels.com)

Захворювання, безпосередньо пов'язані з поганою роботою печінки

Екзема, дерматит. Алергія. Захворювання шкіри. Варикоз, геморой. Гіпертонія. Атеросклероз. Навіть депресія, втома і безсоння можуть виникати в результаті поганої роботи печінки і жовчного міхура!

Симптоми поганої роботи печінки

Червоні точки на тілі (гемангіоми),

Пігментація,

Папіломи, жировики,

Тріщини на п'ятах,

Гормональні порушення,

Неприємний запах від тіла,

Гіркота в роті,

Набряк,

Пожовтіння склер очей,

Незвичні реакції на базові добавки,

Сухість шкіри і слизових оболонок,

Хронічна втома,

Низька стресостійкість,

Болі в м'язах.

У свята печінка особливо страждає від:

Алкоголю. Помірна кількість алкоголю організм може переробити, але зловживання може привести до загибелі клітин печінки.

Харчування. Перебори по вуглеводах, цукру, жирах перевантажують печінку – і може привести до порушення вироблення жовчі і її застою.

Для правильної роботи печінки і процесу детоксикації (знешкодження і виведення токсинів з організму) необхідна достатня кількість вітамінів і мікроелементів.

Новорічний стіл може стати випробуванням для печінки (фото: pexels.com)

Печінка дуже любить

Залізо.

Вітаміни групи В.

Омега-3, вітамін Д.

Амінокислота.

Лецитин – гепатопротектор, відновлює структуру печінки, регулює вироблення жовчі.

Молочний чортополох – захищає клітини печінки і сприяє їх регенерації, підсилює детоксикаційну функцію печінки, має протизапальну дію, підвищує секрецію жовчі.

Артишок – захищає печінку, допомагає її роботі, розріджує і стимулює вироблення жовчі.

NAC (ацетилцистеїн) – він допомагає уникнути більшості пошкоджень печінки будь-якого генезу, допомагає виводити токсини.

Глутатіон – найважливіший антиоксидант, який міститься у всіх клітинах, але найбільша його концентрація в печінці. Для підтримки його запасу потрібні 3 амінокислоти: цистеїн, глютамін, гліцин. Найважливіша, цистеїн, містить сірку, яка пов'язує токсини, важкі метали і навіть ртуть!

ЧСЧ – бере участь в синтезі глутатіону, забезпечуючи стабільність білків.

Трави: коріння лопуха і кульбаби, шипшина, кукурудзяні рильця, пижмо, безсмертник, полин, аїр, люцерна, материнка, куркума та ін.

Магній. За відсутності достатньої кількості магнію організм накопичує токсини. Магній потрібно використовувати в хелатній формі!

Клітковина – сюди ж! Адже вона допомагає виводити токсини, викинуті печінкою в просвіт кишечника. Якщо не буде клітковини, то токсини знову потраплять в кров.

Щоб відновити нормальну роботу печінки приділяємо увагу в першу чергу правильному харчуванню! Адже якщо є цукерки з пирогами, то ніякої глутатіон не допоможе.

Спочатку необхідно закрити базові дефіцити (залізо, В, білок), при наявності яких пити інші добавки для роботи печінки неефективно. Якщо, наприклад, є анемія, це означає, що вже порушені процеси детоксикації.

Увага: не варто займатися самолікуванням, перед прийомом добавок, зверніться до лікаря і фахівця з харчування.