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Нутриціолог розповіла, як підтримати печінку: у свята може особливо страждати

Автор: Тетяна Турчанікова

Печінка не має больових рецепторів. Тому про порушення в її роботі люди дізнаються, як правило, коли вже є структурні зміни.

Нутриціолог і натуропат Наталія Буднікова у своєму Instagram розповіла, як підтримати цей важливий орган у новорічні свята – і не лише в свята.

  • Печінка бере участь у всіх видах обмінів речовин: білковому, жировому, вуглеводному,
  • трансформує зайві вуглеводи в жири,
  • метаболізує гормони,
  • регулює згортання крові,
  • обробляє все, що надходить в організм – БАДи починають працювати після того, як будуть оброблені печінкою,
  • щодня синтезує понад 13 тисяч речовин,
  • виробляє ферменти, які відповідають за всі процеси, що відбуваються в тілі,
  • запасає жиророзчинні вітаміни A, D, E, залізо, вітамін B 12, глюкозу,
  • виробляє жовч і антиоксиданти, особливо глутатіон,
  • знешкоджує токсини, які надійшли в організм ззовні і утворилися всередині.

Продукти до новорічного столу – не варто обмежуватися олів'є (фото: pexels.com)

Захворювання, безпосередньо пов'язані з поганою роботою печінки

  1. Екзема, дерматит.
  2. Алергія.
  3. Захворювання шкіри.
  4. Варикоз, геморой.
  5. Гіпертонія.
  6. Атеросклероз.
  7. Навіть депресія, втома і безсоння можуть виникати в результаті поганої роботи печінки і жовчного міхура!

Симптоми поганої роботи печінки

  • Червоні точки на тілі (гемангіоми),
  • Пігментація,
  • Папіломи, жировики,
  • Тріщини на п'ятах,
  • Гормональні порушення,
  • Неприємний запах від тіла,
  • Гіркота в роті,
  • Набряк,
  • Пожовтіння склер очей,
  • Незвичні реакції на базові добавки,
  • Сухість шкіри і слизових оболонок,
  • Хронічна втома,
  • Низька стресостійкість,
  • Болі в м'язах.

У свята печінка особливо страждає від:

Алкоголю. Помірна кількість алкоголю організм може переробити, але зловживання може привести до загибелі клітин печінки.

Харчування. Перебори по вуглеводах, цукру, жирах перевантажують печінку – і може привести до порушення вироблення жовчі і її застою.

Для правильної роботи печінки і процесу детоксикації (знешкодження і виведення токсинів з організму) необхідна достатня кількість вітамінів і мікроелементів.

Новорічний стіл може стати випробуванням для печінки (фото: pexels.com)

Печінка дуже любить

  • Залізо.
  • Вітаміни групи В.
  • Омега-3, вітамін Д.
  • Амінокислота.
  • Лецитин – гепатопротектор, відновлює структуру печінки, регулює вироблення жовчі.
  • Молочний чортополох – захищає клітини печінки і сприяє їх регенерації, підсилює детоксикаційну функцію печінки, має протизапальну дію, підвищує секрецію жовчі.
  • Артишок – захищає печінку, допомагає її роботі, розріджує і стимулює вироблення жовчі.
  • NAC (ацетилцистеїн) – він допомагає уникнути більшості пошкоджень печінки будь-якого генезу, допомагає виводити токсини.
  • Глутатіон – найважливіший антиоксидант, який міститься у всіх клітинах, але найбільша його концентрація в печінці. Для підтримки його запасу потрібні 3 амінокислоти: цистеїн, глютамін, гліцин. Найважливіша, цистеїн, містить сірку, яка пов'язує токсини, важкі метали і навіть ртуть!
  • ЧСЧ – бере участь в синтезі глутатіону, забезпечуючи стабільність білків.
  • Трави: коріння лопуха і кульбаби, шипшина, кукурудзяні рильця, пижмо, безсмертник, полин, аїр, люцерна, материнка, куркума та ін.
  • Магній. За відсутності достатньої кількості магнію організм накопичує токсини. Магній потрібно використовувати в хелатній формі!
  • Клітковина – сюди ж! Адже вона допомагає виводити токсини, викинуті печінкою в просвіт кишечника. Якщо не буде клітковини, то токсини знову потраплять в кров.

Щоб відновити нормальну роботу печінки приділяємо увагу в першу чергу правильному харчуванню! Адже якщо є цукерки з пирогами, то ніякої глутатіон не допоможе.

Спочатку необхідно закрити базові дефіцити (залізо, В, білок), при наявності яких пити інші добавки для роботи печінки неефективно. Якщо, наприклад, є анемія, це означає, що вже порушені процеси детоксикації.

Увага: не варто займатися самолікуванням, перед прийомом добавок, зверніться до лікаря і фахівця з харчування.

Раніше дієтолог дала прості поради, як не набрати зайвого за новорічні свята.

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