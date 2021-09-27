Потрібен тільки дітям і літнім: лікар назвала невідому правду про вітамін D

Холекальциферол (вітамін D3) - це вітамін, який синтезується у нас в організмі під впливом ультрафіолету або надходить разом з їжею.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram назвала невідому правду про цей вітамін. Виявляється, він вкрай потрібен не тільки дітям і літнім людям, як це зазвичай прийнято було вважати.⠀

Вітамін D3 відповідає за:

Формування кісток

Обмін речовин

Роботу імунної та ендокринної систем

А також він збільшує здатність організму боротися з інфекціями

Знижує кількість простудних захворювань

Не тільки дітям, а й дорослим (фото: pexels.com)

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Дефіцит вітаміну D3 призводить до

Зниженню імунітету

Хронічної втоми

Болі в м'язах

Депресії та апатії

Розвитку рахіту у маленьких дітей і остеопорозу у дорослих

Не можна провести на сонці цілий день (фото: pexels.com)

Помилки про вітамін D3

1. Для підтримки норми вітаміну D3 досить регулярно бувати на сонці.

Це не так. Щоб отримати денну дозу, потрібно пробути на сонці весь день. Це шкідливо і може спровокувати передчасне старіння або навіть рак шкіри.

2. Вітамін D потрібен тільки дітям і літнім людям.

Це не так. Вітамін D потрібен всім для підтримки здоров'я. Це прогормон, від якого залежить робота майже всіх органів і систем.

Скільки потрібно вітаміну D?

Добова норма визначається після здачі аналізу 25-ОН:

Оптимальний рівень 60-80 нг / мл

Без аналізу для профілактики 2000-4000 МО / добу

Прийом вітаміну D3 особливо важливий в осінньо-зимовий період.