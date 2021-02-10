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Спосіб життя і раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб вітаміни і добавки були не потрібні

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 08:45
Спосіб життя і раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб вітаміни і добавки були не потрібні Тетяна Лакуста (instagram.com/dr.lakusta/)
Автор: Lite

Доктор Лакуста Тетяна зізналася, що фраза, яка звучить в ключових рекомендаціях з харчуванню - "збалансоване харчування повинно покрити потреби у вітамінах і мінералах" - не завжди відповідає реальності.

У своєму Instagram вона дала прості поради, як налагодити спосіб життя, щоб вітаміни не потрібно було купувати в аптеці.

"Збалансовано харчуватися основний прошарок населення не вміє, тому що:

  • нас цього ніде не вчать
  • немає часу на продумування харчування
  • є фактор переїдання солодощів/борошняного
  • є розлад харчової поведінки
  • є надлишок стресу і алкоголю
  • обмежувальні дієти
  • недоїдання обов'язкових потреб нутрієнтів на різних голодуваннях і фастингах

Спосіб життя і раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб вітаміни і добавки були не потрібніТетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Тому я можу поставити цю фразу під питання. Варто написати, що в ІДЕАЛІ збалансоване харчування повинне покривати потреби, але оцініть свою РЕАЛЬНЕ життя!

1. Зверніть увагу на свій раціон: їсте ви тваринний білок чи ні (наприклад, в м'ясі вище біодоступність цинку і заліза).

2. Спосіб життя (насичений спорт з потовиділенням, залученням м'язового зростання може провокувати дефіцит магнію і заліза).

3. Наявність хвороб (наприклад, атрофічний гастрит - дефіцит віт В 12, заліза).

4. Постійний прийом медикаментів (при деяких може формуватися обов'язковий дефіцит мікронутрієнтів, наприклад, метотрексат знижує засвоєння фолієвої кислоти, статини - Віт Д, бета-каротин; метформін - вітамін В 12).

5. Наявність постійного алкоголю знижує статус В1, В9,12, цинку", - розповіла Тетяна.

Вона нагадала, що не потрібно відразу робити висновок, що всім треба приймати вітамінно-мінеральні добавки, але варто максимально влаштувати своє життя і харчування так, щоб, навпаки, їх не приймати.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як підтримати печінку і жовчний міхур: якісна жовч.

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