Спосіб життя і раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб вітаміни і добавки були не потрібні

Доктор Лакуста Тетяна зізналася, що фраза, яка звучить в ключових рекомендаціях з харчуванню - "збалансоване харчування повинно покрити потреби у вітамінах і мінералах" - не завжди відповідає реальності.

У своєму Instagram вона дала прості поради, як налагодити спосіб життя, щоб вітаміни не потрібно було купувати в аптеці.

"Збалансовано харчуватися основний прошарок населення не вміє, тому що:

нас цього ніде не вчать

немає часу на продумування харчування

є фактор переїдання солодощів/борошняного

є розлад харчової поведінки

є надлишок стресу і алкоголю

обмежувальні дієти

недоїдання обов'язкових потреб нутрієнтів на різних голодуваннях і фастингах

Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Тому я можу поставити цю фразу під питання. Варто написати, що в ІДЕАЛІ збалансоване харчування повинне покривати потреби, але оцініть свою РЕАЛЬНЕ життя!

1. Зверніть увагу на свій раціон: їсте ви тваринний білок чи ні (наприклад, в м'ясі вище біодоступність цинку і заліза).

2. Спосіб життя (насичений спорт з потовиділенням, залученням м'язового зростання може провокувати дефіцит магнію і заліза).

3. Наявність хвороб (наприклад, атрофічний гастрит - дефіцит віт В 12, заліза).

4. Постійний прийом медикаментів (при деяких може формуватися обов'язковий дефіцит мікронутрієнтів, наприклад, метотрексат знижує засвоєння фолієвої кислоти, статини - Віт Д, бета-каротин; метформін - вітамін В 12).

5. Наявність постійного алкоголю знижує статус В1, В9,12, цинку", - розповіла Тетяна.

Вона нагадала, що не потрібно відразу робити висновок, що всім треба приймати вітамінно-мінеральні добавки, але варто максимально влаштувати своє життя і харчування так, щоб, навпаки, їх не приймати.