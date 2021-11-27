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Помилкова користь: лікар попередила, чому небезпечно їсти вівсянку вранці

Автор: Тетяна Турчанікова

Ви впевнені, що продукти які ви вважаєте корисними, є такими насправді?

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagarm попередила, яку небезпеку можуть нести всім знайома, на перший погляд, така корисна їжа. ⠀

Вівсянка (фото: pexels.com)

Три звичних корисних продукти, які можуть нести шкоду

  • Авокадо

Антиоксидант, містить корисні жирні кислоти, дуже багато калію, Віт В, PP, C.

У чому шкода. Містить досить велику кількість фруктанів. Якщо у вас є синдром надлишкового бактеріального росту СИБР, то велика кількість фруктанів може сприяти посиленню симптоматики: здуття, болів.

Авокадо здатне підвищувати рівень гістаміну. Якщо у вас вранці спостерігається почервоніння щік, стікання слизу по задній стінці глотки, нежить, набряклість, то бажано авокадо на деякий час виключити з раціону.

Сир (фото: pexels.com)

  • Сир

Максимально засвоюване джерело білка. Навіть при вживанні ввечері може бути корисним для організму у вигляді підтримки детоксикації.

У чому шкода. Якщо ви вживаєте сир з молока типу А1-при його перетравленні утворюється велика кількість бета-казоморфіну-7, який може підтримувати запальні явища в організмі.

У сира високий інсулінемічний індекс. А якщо ви ще додаєте в нього підсолоджувачі або фрукти, цей індекс зростає в сотні разів. Тому при діабеті і ІР сир не може бути продуктом вибору.

  • Вівсянка

Для багатьох це - улюблений сніданок, який вважається корисним. Безглютеновий злак, джерело вітамінів групи В, клітковини та інших корисних мікроелементів.

У чому шкода. Містить фітинову кислоту, яка не дозволяє засвоюватися цим речовинам. А коли ви часто вживаєте вівсянку, фітинова кислота здатна захоплювати і ваші власні мікроелементи. При цьому ви можете погіршити такі стани, як анемія, підвищена стомлюваність.⠀

Навіть якщо вівсянку замочувати, щодо дефіцитів мікроелементів це не працює. А технологія приготування вівсянки часто перетворює її в найпростіший вуглевод. При ІР ранковий прийом вуглеводів вкрай небажаний.

Раніше нутриціолог попередила про небезпеку хурми, щоб не потрапити до хірурга.

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