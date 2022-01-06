Переїдаю і залишаюся голодною: як відстежити причини і напевно вирішити проблему

Перша причина може бути пов'язана з тим, що Ви пропускаєте сніданок або сильно його зменшуєте. А сніданок дуже важливий, люди, які регулярно снідають, з'їдають за день менше калорій.

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Великі перерви між прийомами їжі ведуть до того, що організм в черговий прийом їжі прагне накопичити більше поживних речовин про запас і ми переїдаємо. Тому важливо робити перекуси протягом дня.

Ви не пережовуєте їжу довго. Їсти треба повільно і довго, пережовуючи кожен шматок по 30-40 разів. Тоді ми точно не переїдемо, оскільки відчуття насичення приходить тільки хвилин через 15.

Ви недостатньо п'єте води. Часто наш організм плутає спрагу з голодом. Тому, коли ви відчуєте голод, спробуйте спочатку випити чистої води і подивіться на свої відчуття через 15 хвилин, можливо, почуття голоду зникне.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви вживаєте в їжу багато цукру. Солодкі напої і перекуси містять багато доданого цукру, які підігрівають апетит.

Стресові ситуації. Найчастіше нам інстинктивно хочеться підняти емоційний фон, і краще солодощів ми рідко щось знаходимо. Замість заїдання стресів можна впровадити в режим дня корисні активності, що знаходяться далеко від їжі.

Ви не висипаєтеся. Під час сну виробляються гормони, один з яких лептин. Лептин посилає в мозок сигнал про насичення. Якщо ви спите недостатньо, рівень лептину знижується і ви не відчуваєте, що наїлися звичною кількістю їжі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кофеїн і спиртне також стимулюють апетит. Якщо хочете їсти менше, пийте каву тільки вранці і дуже обережно ставитеся до вживання алкоголю.

Вагітність і ПМС. Це гормони, але тут потрібно навчитися контролювати свої емоційні сплески.

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Якщо при зміні режиму дня і харчування не вдається впоратися з почуттям голоду, значить, у Вас можуть бути проблеми зі здоров'ям. Наприклад, це нестача вітамінів і мікроелементів. В такому випадку не можна займатися самолікуванням і обов'язково потрібно звернутися за допомогою до грамотного лікаря.