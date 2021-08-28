Харчування при гіпертонії: 15 продуктів, які знижують тиск

Топ-15 продуктів, які знижують тиск:

1. Цитрусові і фреш з них — багаті вітамінами, мінералами і рослинними сполуками, які можуть допомогти зберегти здоров'я серця за рахунок зниження факторів ризику серцевих захворювань.

2. Лосось і жирна риба - є відмінним джерелом жирів омега-3, які несуть значну користь для здоров'я серця. Ці жири можуть допомогти знизити рівень артеріального тиску за рахунок зменшення запалення і зниження рівня сполук, що звужують кровоносні судини.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Гарбузове насіння - і масло цього насіння) - є концентрованим джерелом поживних речовин, важливих для контролю артеріального тиску, включаючи магній, калій і аргінін, амінокислоту, необхідну для виробництва оксиду азоту, який необхідний для розслаблення кровоносних судин і зниження артеріального тиску.

4. Квасоля і сочевиця

5. Ягода

6. Фісташки

7. Морква

8. Селера

9. Томат

10. Броколі

Ілюстративне фото (pexels.com)

11. Грецький йогурт

12-13. Чіа і насіння льону

14. Буряк і буряковий сік

15. Шпинат



Всі ці продукти так чи інакше можуть допомагати організму розслабляти судини, живити організм потрібними мікроелементами, що буде добре впливати на зниження тиску.