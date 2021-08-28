Харчування при гіпертонії: 15 продуктів, які знижують тиск

Здоровий раціон необхідний для зниження артеріального тиску і підтримки оптимального його рівня, і дослідження показали, що включення в свій раціон певних продуктів, особливо продуктів з високим вмістом певних поживних речовин, таких як калій і магній, знижує рівень артеріального тиску.
Нутриціолог Ольга Усенко у своєму Instagram розповіла, які продукти допомагають знизити кров'яний тиск.
1. Цитрусові і фреш з них — багаті вітамінами, мінералами і рослинними сполуками, які можуть допомогти зберегти здоров'я серця за рахунок зниження факторів ризику серцевих захворювань.
2. Лосось і жирна риба - є відмінним джерелом жирів омега-3, які несуть значну користь для здоров'я серця. Ці жири можуть допомогти знизити рівень артеріального тиску за рахунок зменшення запалення і зниження рівня сполук, що звужують кровоносні судини.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Гарбузове насіння - і масло цього насіння) - є концентрованим джерелом поживних речовин, важливих для контролю артеріального тиску, включаючи магній, калій і аргінін, амінокислоту, необхідну для виробництва оксиду азоту, який необхідний для розслаблення кровоносних судин і зниження артеріального тиску.
4. Квасоля і сочевиця
5. Ягода
6. Фісташки
7. Морква
8. Селера
9. Томат
10. Броколі
Ілюстративне фото (pexels.com)
11. Грецький йогурт
12-13. Чіа і насіння льону
14. Буряк і буряковий сік
15. Шпинат
Всі ці продукти так чи інакше можуть допомагати організму розслабляти судини, живити організм потрібними мікроелементами, що буде добре впливати на зниження тиску.
Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінку.