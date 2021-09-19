Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Восени необхідно подбати багато про що: ⁣ ⁣ ⠀

⁣про імунітет, ⁣ ⁣ ⠀

про захист шкіри від холоду, ⁣ ⁣ ⠀

про нормальну роботу травної системи, ⁣ ⁣ ⠀

про те, щоб не набрати за зиму зайві кілограми.⁣⁣⠀

Наше харчування протягом року має бути різноманітним і включати овочі, фрукти, каші, хліб, бобові, м'ясо з рибою і яйцями, молочні продукти, рослинні масла, горіхи, і звичайно ж воду. Сезонність вносить свої корективи, в основному, в овочевий і фруктовий асортимент нашого раціону. Якщо влітку ми вживаємо багато⠀свіжих овочів і зелені, то з приходом холодів в нашому раціоні з'являється більше страв з тушкованих, запечених, квашених⠀овочів. ⁣⁣



Ілюстративне фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Крупи, хліб, і всі інші продукти доступні нам цілий рік. Тому зробити наше харчування восени різноманітним, корисним, насиченим усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими нутрієнтами не буде проблемою, якщо заздалегідь продумати меню.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

В осінньо-зимовий період потрібно внести деякі акценти в харчуванні, щоб користь була без шкоди для вашої фігури.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Режим харчування ⁣ ⁣ ⠀

⁣⁣⠀

Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого почуття голоду. Адже коли ми голодні, ми відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути. А з'їдена вчасно їжа дає приплив енергії, підвищує працездатність. Крім того, якщо ми нормально харчуємося вдень, ввечері ми не будемо відчувати сильного голоду і не будемо переїдати. А це запорука того, що навесні не потрібно буде черговий раз позбавлятися від зайвих кілограмів.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

Температура їжі ⁣ ⁣ ⠀

⁣⁣⠀

Важливо, щоб в холоди "бігрів" йшов також зсередини. Їсти занадто гаряче не рекомендую, дуже некорисно для шлунка. А ось тепла їжа буде і насичувати краще і зігріває. І якщо немає можливості їжу підігріти, можна брати її на роботу в термосі або до такої їжі додати теплий напій. Наприклад, з імбиром і лимоном без цукру. Тепло, смачно і корисно.⁣⁣

Достатня кількість білка

Вітамін С

Складні вуглеводи

Жири

Питний режим

Фізичне навантаження



⁣

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)