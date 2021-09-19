Більше овочів і тепла їжа: дієтолог розповіла про особливості харчування з настанням холодів

Харчування восени має свої особливості. Саме в цей період ми перебудовуємо свій раціон на зимовий лад.
Як зробити це правильно і на які особливості харчування в холодну пору року потрібно обов'язково звернути увагу, розповіла в Instagram дієтолог Світлана Фус.
Восени необхідно подбати багато про що: ⠀
Наше харчування протягом року має бути різноманітним і включати овочі, фрукти, каші, хліб, бобові, м'ясо з рибою і яйцями, молочні продукти, рослинні масла, горіхи, і звичайно ж воду. Сезонність вносить свої корективи, в основному, в овочевий і фруктовий асортимент нашого раціону. Якщо влітку ми вживаємо багато⠀свіжих овочів і зелені, то з приходом холодів в нашому раціоні з'являється більше страв з тушкованих, запечених, квашених⠀овочів.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Крупи, хліб, і всі інші продукти доступні нам цілий рік. Тому зробити наше харчування восени різноманітним, корисним, насиченим усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими нутрієнтами не буде проблемою, якщо заздалегідь продумати меню.⠀
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В осінньо-зимовий період потрібно внести деякі акценти в харчуванні, щоб користь була без шкоди для вашої фігури.⠀
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Режим харчування ⠀
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Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого почуття голоду. Адже коли ми голодні, ми відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути. А з'їдена вчасно їжа дає приплив енергії, підвищує працездатність. Крім того, якщо ми нормально харчуємося вдень, ввечері ми не будемо відчувати сильного голоду і не будемо переїдати. А це запорука того, що навесні не потрібно буде черговий раз позбавлятися від зайвих кілограмів.⠀
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Температура їжі ⠀
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Важливо, щоб в холоди "бігрів" йшов також зсередини. Їсти занадто гаряче не рекомендую, дуже некорисно для шлунка. А ось тепла їжа буде і насичувати краще і зігріває. І якщо немає можливості їжу підігріти, можна брати її на роботу в термосі або до такої їжі додати теплий напій. Наприклад, з імбиром і лимоном без цукру. Тепло, смачно і корисно.
Достатня кількість білка
Вітамін С
Складні вуглеводи
Жири
Питний режим
Фізичне навантаження
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)
Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала топ-3 суперфуди осені, які необхідно включити в раціон.