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Поганий сон і мігрені: нутриціолог назвала один засіб для зняття стресу

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Четвер 23 вересня 2021 10:07
Поганий сон і мігрені: нутриціолог назвала один засіб для зняття стресу Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Вчені припускають, що близько 80 % людей страждають через нестачу цього мінералу в організмі, навіть не здогадуючись про це.

Магній - важливий і забутий мінерал, від нестачі якого може розвинутися не тільки безсоння і депресія, але і атеросклероз і хвороби серця, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Поганий сон і мігрені: нутриціолог назвала один засіб для зняття стресуМагній потрібен і дітям, в дорослим (фото: pexels.com)

Що провокує недолік магнію

  • стрес
  • алкоголь
  • кава
  • чорний чай
  • крупи (магній вимивається через фітинової кислоти)
  • соєві продукти
  • цукор
  • надлишок кальцію
  • лікарські препарати

Поганий сон і мігрені: нутриціолог назвала один засіб для зняття стресуСпокійний сон і ніяких мігрені (фото: pexels.com)

Симптоми, що вказують на недолік магнію

  1. головний біль
  2. мігрень
  3. відчуття слабкості і втоми
  4. судома
  5. ненормальний серцевий ритм
  6. пристрасть до шоколаду
  7. безсоння або поганий сон
  8. дратівливість
  9. занепокоєння
  10. депресія
  11. алергія
  12. неприємний запах тіла
  13. запір
  14. карієс
  15. камені в нирках

Магній - мінерал, який через шкіру засвоюється краще, ніж при прийомі всередину, тому на Заході і в Америці сіль Епсома надзвичайно популярна.

Якщо ви отримуєте магній через шкіру, то можна уникнути побічних ефектів, пов'язаних з внутрішнім застосуванням магнію, таких, як діарея. При цьому при прийомі всередину магній має властивість вимивати інші корисні мінерали.

Поганий сон і мігрені: нутриціолог назвала один засіб для зняття стресуОсобливо корисні ванни з сіллю Епсома (фото: pexels.com)

Я люблю англійську сіль за те, що вона - найкращий зовнішній засіб при дерматиті, алергії і артриті. Вона просто витягує всі токсини так, що шкіра стає м'якою і бархатистою, болі в суглобах проходять або значно слабшають.

Крім того, магнію сульфат - один з важливих компонентів формування протеїну, будь це головний мозок або суглоби, також необхідний для природного очищення тіла від токсинів.

Ванни з сіллю Епсома приймають не більше 2-3 разів на тиждень. Прийом ванни - 15-20 хвилин. Перед ванною обов'язково випити багато води.⠀

Така ванна розслабляє тіло і заспокоює нерви, допомагає з втомленими м'язами і хворими суглобами.

  • Необхідно 500-1000 гр на ванну. Якщо мета схуднути, то можна покласти більше.
  • Ванночка для ніг з сіллю Епсома: 100-200 гр солі, щоб зняти втому, напругу і набряки.

Мій син в таких ваннах вже з року. Як тільки він чіпляє ГРЗ або щось в цьому роді, відразу роблю йому ванну з цією сіллю.

Раніше нутриціолог розповіла, як швидко прибрати залізодефіцит.

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