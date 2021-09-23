Плохой сон и мигрени: нутрициолог назвала одно средство для снятия стресса

Ученые предполагают, что около 80 % людей страдают из-за недостатка этого минерала в организме, даже не догадываясь об этом.

Магний - важный и забытый минерал, от недостатка которого может развиться не только бессонница и депрессия, но и атеросклероз и болезни сердца, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Магний нужен и детям, в взрослым (фото: pexels.com)

Что провоцирует недостаток магния

стресс

алкоголь

кофе

черный чай

крупы (магний вымывается из-за фитиновой кислоты)

соевые продукты

сахар

избыток кальция

лекарственные препараты

⠀Спокойный сон и никаких мигреней (фото: pexels.com)

Симптомы, указывающие на недостаток магния

головные боли мигрени чувство слабости и усталости судороги ненормальный сердечный ритм страсть к шоколаду бессонница или плохой сон раздражительность беспокойство депрессия аллергии неприятный запах тела запоры кариес камни в почках

Магний - минерал, который через кожу усваивается лучше, чем при приеме внутрь, поэтому на Западе и в Америке соль Эпсома чрезвычайно популярна.

Если вы получаете магний через кожу, то можно избежать побочных эффектов, связанных с внутренним применением магния, таких, как диарея. При этом при приеме внутрь магний имеет свойство вымывать другие полезные минералы.

Особенно полезны ванны с солью Эпсома (фото: pexels.com)⠀

Я люблю английскую соль за то, что она - самое лучшее наружное средство при дерматите, аллергии и артрите. Она просто вытягивает все токсины так, что кожа становится мягкой и бархатистой, боли в суставах проходят или значительно ослабевают.

Кроме того, магния сульфат - один из важных компонентов формирования протеина, будь это головной мозг или суставы, также необходим для естественного очищения тела от токсинов.

Ванны с солью Эпсома принимают не более 2-3 раз в неделю. Прием ванны - 15-20 минут. Перед ванной обязательно выпить много воды.⠀

Такая ванна расслабляет тело и успокаивает нервы, помогает с уставшими мышцами и больными суставами.

Необходимо 500-1000 гр на ванну. Если цель похудеть, то можно положить больше.

Ванночка для ног с солью Эпсома: 100-200 гр соли, чтобы снять усталость, напряжение и отеки.

Мой сын в таких ваннах уже с года. Как только он цепляет ОРЗ или что-то в этом роде, сразу делаю ему ванну с этой солью.