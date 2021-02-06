Як поганий сон пов'язаний з переїданням: доктор розповіла, чому варто налагодити режим харчування

Перепади настрою, понижена енергетика, апатія, сонливість взимку - частіскарги клієнтів, запевняють нутриціології.
Надя Андрєєва навіть дала докладний список продуктів, з яким варто зайти в супермаркет: корисні, смачні продукти - і ніякої сезонної депресії!
Доктор Лакуста Тетяна розповіла, як сон впливає на харчову поведінку.
"Дефіцит сну підвищує ризик ожиріння з-за того, що кілька гормонів регулюються освітленням, сном і часом надходження їжі", - розповіла Тетяна.
Вона додала, що рівні гормону росту, мелатоніну, кортизолу, лептину та греліну сильно корелюють зі сном. Тому люди, що затягують спеціально/вимушено час відходу до сну (серіали-ютубчик, пізня робота, добова робота, годуючі мами) на наступний день:
1. Можуть відчувати потребу їсти більш комфортну для них їжу: солодке/ жирне/ солоненьке (чіпси, оселедець, ковбаски, тістечка, шоколад),
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2. Можуть відчувати меншу насичуваність,
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3. Можуть відчувати бажання їсти частіше звичайного і вибирати не повноцінні прийоми їжі, а постійні перекуси протягом дня,
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4. Можуть не відчувати потребу поснідати, але компенсаторно влаштовувати переїдання ввечері.
Пізні вечері - поганий сон (фото: pixabay)
"Пізні (менше, ніж за 3 години до сну), великі за обсягом вечері впливають у свою чергу також погано на сон - роблять його більш поверхневим, провокують рефлюкс умісту шлунка з печією, кашлем, хропіння і схильністю до апное уві сні (зупинка дихання).
Пізню вечерю = поганий сон = стан невиспанності вранці = надмірна тяга до їжі протягом дня. Коло замкнулося...
Тому, якщо хочете нормалізувати свою харчову поведінку, харчової вибір продуктів почніть зі своєї зони відповідальності - урегулируйте свій сон", - підсумувала Лакуста.
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