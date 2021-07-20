Чому і як працює метод тарілки: дієтолог застерегла тих, хто худне і дала поради

Метод тарілки - досить популярна схема харчування, до якої вдаються багато тих, хто худне. Чому і як вона працює, розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт повідала в Instagram про психологію методу тарілки і пояснила, чому він не всім підходить.

Це метод контролю порції, коли 1/2 тарілки ви наповнюєте овочами або фруктами, 1/4 тарілки складними вуглеводами і 1/4 білком.

Так, це метод контролю, коли ви все одно виконуєте якісь ритуали, переживаєте, правильно зробили чи ні, підлаштовуєте свої прийоми їжі під якийсь зразок і деяких людей, схильних до розладу харчової поведінки, це може пригнічувати і змушувати занадто багато думати про їжу.



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Як цього не допустити?

Для початку добре б пройти скринінг на РПП (тест). Це можна зробити у фахівця, також багато тестів є в Інтернеті у відкритому доступі. Якщо все добре, можна пробувати метод тарілки.

Далі, пам'ятайте, що тарілка це не зразок, а вектор, по якому ви йдете. Ви завжди можете з'їсти трохи більше або трохи менше, зробити прийом їжі не за методом тарілки, якщо не хочеться чогось. Або з'їсти щось крім тарілки. Тарілка це лише порада, але що і як є вирішуєте ви, орієнтуючись на голод і бажання.

Якщо ви відчуваєте, що тарілка не для вас, ви завжди можете сказати фахівцеві і підібрати інший метод, або зробити це самі.