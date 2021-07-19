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Що взяти з собою в дорогу в спеку: дієтолог озвучила головні правила безпечного харчування

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Понеділок 19 липня 2021 08:38
Що взяти з собою в дорогу в спеку: дієтолог озвучила головні правила безпечного харчування Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Літо - час відпусток і пікніків, коли дорога стає невід'ємною частиною відпочинку, а значить, саме час подумати про правильну організацію харчування в подорожі.

Дієтолог Тетяна Лакуста в Instagram запропонувала ідеї їжі в дорогу і дала поради відпочиваючим.

1. Щоб краще збереглося: купіть кілька хладогентів, так само є термо-сумки, термо-пакети, які тримають холодними продукти всередині. Якщо не підготувалися заздалегідь - заморозьте пляшку з водою-покладіть поруч В пакет їжі. На 4-5 годин шляху їжа буде охолоджена, і ви не отруїтеся.

2. Візьміть їжу для ситості - вона не буде провокувати постійно жувати і розважати себе снеками. Це білково-жирові продукти. Бутерброд з м'ясом / фетою / твердим сиром / хумусом/паштетом / яйце, смажене в хлібі. Вибирайте під смак.

Що взяти з собою в дорогу в спеку: дієтолог озвучила головні правила безпечного харчування
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Візьміть побільше клітковини, вона дасть наповненість: банан / яблуко/лоточок смородини або черешень/дрібних помідорів чері/огірок / в бутерброд покладіть лист зелені.

4. Вода. Будь ласка, беріть просто воду. Додатково допивати розчинений цукор у воді у вигляді соків, газованої води, в ситуації, коли ви пів дня знерухомлені - це не найкраща ідея. Особливо для дітей, у яких з'являється гіперактивність на надлишку цукру.

5. Так само можна взяти горіхи, вуглеводно-протеїнові батончики, шматочки сиру, відварну кукурудзу, відварну молоду картоплю - це наситить з користю.

6. Якщо берете з собою десерти - додайте їх після основної їжі, а не замість.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала вірні способи зменшити тягу до шкідливої їжі.

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