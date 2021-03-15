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Як схуднути в піст без шкоди для здоров'я: поради експерта

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 14:39
Як схуднути в піст без шкоди для здоров'я: поради експерта Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

У понеділок, 15 березня в Україні розпочався Великий піст. У наш час він часто розглядається не тільки як церковний обряд і спосіб очищення організму і душі перед Великоднем, але і як спосіб скинути вагу. Однак важливо при цьому не нашкодити своєму здоров'ю, нагадала нутриціолог Надія Пахирко.

Експерт розповіла про основні помилки і "пастки" харчування в піст, а також на своїй сторінці в Instagram дала корисні рекомендації бажаючим позбутися кількох зайвих кілограмів.

Велика небезпека посту в тому, що їжа рослинного походження дуже бідна білками, рослинний білок засвоюється людиною набагато гірше, ніж тваринний. Адже найбагатші білком продукти - це м'ясо, яйця, молочні продукти, риба.

В піст часто не звертають увагу на серйозний недобір білка. А білок - це будівельний матеріал усіх наших клітин. Недолік білка організм компенсує з м'язів. М'язи сжираються, метаболізм сповільнюється, жир відкладається швидше.

Білок відповідає за ситість. І, як правило, під час посту постійний голод віруючі заповнюють простими вуглеводами - великі порції картоплі, рису, макаронів в різних виконаннях.

Як схуднути в піст без шкоди для здоров'я: поради експерта

І, звичайно, хліб і всякі солодощі. Адже організм постійно голодний і вимагає регулярного надходження енергії. Надлишок вуглеводів йде до нас у запаси. У підсумку посту ми отримуємо проблеми з волоссям, шкірою, нігтями, зайві кілограми та інші проблеми від незбалансованого харчування.

Що можна зробити?

Слідкуйте, щоб у кожному прийомі їжі у вас були продукти, багаті рослинним білком:

  • Бобові - нут, маш, сочевиця, квасоля.
  • Соєві продукти - соєве м'ясо, соєве молоко, сир тофу.
  • Горішки, насіння - не перестарайтеся, там багато жирів і калорій!

Як схуднути в піст без шкоди для здоров'я: поради експерта

  • Ідеально, якщо в пост можна рибу і морепродукти. Це дуже цінне джерело білка і корисних жирів.
  • Гриби теж містять трохи білка.
  • Цільнозернові продукти - хліб, макарони ТСП, вівсянка довгого варіння, гречка, бурий/дикий рис.
  • Авокадо і шпинат також містять трохи білка.

Як схуднути в піст без шкоди для здоров'я: поради експертаІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Нікітчук розповіла про зв'язок гормонів і зайвої ваги.

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