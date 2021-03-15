Як схуднути в піст без шкоди для здоров'я: поради експерта

У понеділок, 15 березня в Україні розпочався Великий піст. У наш час він часто розглядається не тільки як церковний обряд і спосіб очищення організму і душі перед Великоднем, але і як спосіб скинути вагу. Однак важливо при цьому не нашкодити своєму здоров'ю, нагадала нутриціолог Надія Пахирко.

Велика небезпека посту в тому, що їжа рослинного походження дуже бідна білками, рослинний білок засвоюється людиною набагато гірше, ніж тваринний. Адже найбагатші білком продукти - це м'ясо, яйця, молочні продукти, риба.

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В піст часто не звертають увагу на серйозний недобір білка. А білок - це будівельний матеріал усіх наших клітин. Недолік білка організм компенсує з м'язів. М'язи сжираються, метаболізм сповільнюється, жир відкладається швидше.

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Білок відповідає за ситість. І, як правило, під час посту постійний голод віруючі заповнюють простими вуглеводами - великі порції картоплі, рису, макаронів в різних виконаннях.



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І, звичайно, хліб і всякі солодощі. Адже організм постійно голодний і вимагає регулярного надходження енергії. Надлишок вуглеводів йде до нас у запаси. У підсумку посту ми отримуємо проблеми з волоссям, шкірою, нігтями, зайві кілограми та інші проблеми від незбалансованого харчування.

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Що можна зробити?

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Слідкуйте, щоб у кожному прийомі їжі у вас були продукти, багаті рослинним білком:

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Бобові - нут, маш, сочевиця, квасоля.

Соєві продукти - соєве м'ясо, соєве молоко, сир тофу.

Горішки, насіння - не перестарайтеся, там багато жирів і калорій!

Ідеально, якщо в пост можна рибу і морепродукти. Це дуже цінне джерело білка і корисних жирів.

Гриби теж містять трохи білка.

Цільнозернові продукти - хліб, макарони ТСП, вівсянка довгого варіння, гречка, бурий/дикий рис.

Авокадо і шпинат також містять трохи білка.

Ілюстративне фото (pexels.com)