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Гормони і зайва вага: дієтолог дала вичерпну відповідь

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 08:38
Гормони і зайва вага: дієтолог дала вичерпну відповідь Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

А ви знали, що зайва вага у 98% пов'язана з неправильним харчуванням, а в 2% з гормональним порушеннями? Як гормони впливають на схуднення розповіла дієтолог Світлана Нікітчук.

На сторінці в Instagram вона поговорила про гормони, що відповідають за стрункість.

У багатьох ендокринні порушення починаються з набором ваги, а вага потім ще більше набирається через гормональні порушення. Коло замкнулося.

Багато хто відразу починає лікування гормонами, і якщо на те є причини, це правильно. Але далеко не всі починають дієтотерапію. А адже це основа здорової ендокринної системи!

Давайте по-порядку розбирати гормони і станемо грамотними в цих питаннях. Два найпопулярніших гормони воюють за свою територію зайвої ваги, це: грелін і лептин.

Гормони і зайва вага: дієтолог дала вичерпну відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Грелін, якщо його багато, стимулює почуття голоду. Він подає сигнали в мозок і ноги ведуть до холодильника не тільки вдень, але і вночі.

Лептин відповідає за відчуття насичення. Що цікаво, недолік, як і надлишок, лептину призведе до втрати насичення. Їж і зупинитися не можеш.

Вплив на перший гормон мають:

  • Сон
  • Кількість і якість їжі

На другий:

  • Регулярне харчування
  • Постійний рух
  • Поступове схуднення

Також, важлива умова успішної терапії, після нормалізації ваги, необхідно відновити і самооцінку, щоб навчитися справлятися з реаліями світу, не пережовуючи їх з їжею.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, які млинці можна їсти тим, хто худне.

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