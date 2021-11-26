Треба схуднути на завтра: нутриціолог расекретила експрес-дієту для швидкого скидання зайвого

Можна зробити розвантажувальний день, і вже завтра ти будеш менш набрякла і більш худа. Але один день звичайного твого життя, і знову у тебе все буде так само. Щоб бути худою завтра, тобі потрібно сьогодні не розвантажуватися, тобі потрібно сьогодні не завантажуватися.



Ти кожен день повинна отримувати потрібну кількість КБЖУ і твій організм повинен бути в балансі, тоді ти зможеш бути завжди в хорошій формі.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але є експрес-інструмент на випадок "мені потрібно бути худою завтра " за умови твого правильного раціону завжди.



Інструкція:

1. У цей день порція не повинна бути більше 300 г за раз

2. Повинно бути 4 прийоми їжі в день

3. Прийоми їжі повинні бути легкі

4. Мінімум солоних продуктів

5. Мінімум важких продуктів

6. Мінімум продуктів, які викликають здуття

7. Ніяких складних страв

8. Ніяких кисломолочних продуктів



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На практиці цей день буде ось такий:

сніданок - 2 яйця + 100 г гречки (в готовому вигляді) + 100 г овочів (в будь-якому вигляді) + 50 г м'якоті авокадо перекус - ягоди 250 г + 15 г горіхів

обід - 150 г булгура (в готовому вигляді) + 10 г вершкового масла + 150 г овочів (в будь-якому вигляді) + 7 мл рослинного масла

вечеря - 150 г курочки/індички/рибки нежирних сортів (в готовому вигляді) + 150 г овочів (в будь-якому вигляді) + 7 мл рослинної олії

Ось це вже буде для тих, хто правильно харчується і їсть нормальними порціями - хороший день для "завтра треба влізти в сукню".