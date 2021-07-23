ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Корисно і незвично: топ-3 приголомшливих солоних десерту від нутриціолога

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 08:38
Корисно і незвично: топ-3 приголомшливих солоних десерту від нутриціолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Солоні десерти нічим не поступаються солодким, більш того, вони куди корисніше і містять менше калорій. Як швидко приготувати собі такі ласощі розповіла Нутриціолог Юлія Макаренкова.

На сторінці в Instagram вона дала топ-3 рецепти апетитних десертів.

Говорячи про кожен продукт, ми повинні розуміти нутритівную цінність, тобто в чому користь? Йогурт - це продукт ферментації. Якщо говоримо про повноцінний раціон, то опція "продукти ферментації" повинна бути. Користь: працює краще пробіотиків в капсулі. Сюди ж комбуча (чайний гриб), кимчи, квашена капуста.

Як поєднувати?

Не найкращий варіант: йогурт/сир + сухофрукти. Молочні продукти від природи солодкі, містять лактозу і мають високий інсуліновий індекс. Поєднання з солодким тільки посилить піки, в тому числі піки голоду.

Корисно і незвично: топ-3 приголомшливих солоних десерту від нутриціолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Поєднуйте з солоним:

  • Козячий йогурт + чіа + мускатний горіх + Ягоди ( Чорниця).
  • Козячий йогурт + чіа + вакаме (водорості в японській кухні).
  • Козячий йогурт + зелень (кінза, петрушка, мізуна) + чіа + куркума.

Альтернативою може бути кокосовий йогурт.

Також експерт поговорила смузі з сезонних фруктів. Не пийте фрукти! Фрукти і ягоди містять три типи цукру: фруктозу, глюкозу і їх комбінацію - сахарозу.

Корисно і незвично: топ-3 приголомшливих солоних десерту від нутриціолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Природа подумала про нас і додала клітковину в фрукти, вона уповільнює вивільнення цукрів в кров. Чим більше подрібнений продукт, тим швидше вивільнення. Тому жуємо, а не п'ємо!

Усе-таки якщо п'єте, використовуйте не солодкі фрукти, краще зелене яблуко. Креще, ніж ягоди. Додайте зелень, спеції, корінь куркуми, імбир - повноцінно насичує смаком. Та й "літній" метаболізм нам дозволяє з'їсти трохи більше фруктів, якщо не забуваємо про фізактивність.

Нагадаємо, що раніше Марина Боржемська розповіла, як не зірватися під час схуднення.

Читайте LITE в Google News
здоровое питание десерт дієтолог
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українська гімнастка-чемпіонка поборола рак: "пройшла через пекло і переосмислила дуже багато"
Українська гімнастка-чемпіонка поборола рак: "пройшла через пекло і переосмислила дуже багато"