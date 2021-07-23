Корисно і незвично: топ-3 приголомшливих солоних десерту від нутриціолога

Говорячи про кожен продукт, ми повинні розуміти нутритівную цінність, тобто в чому користь? Йогурт - це продукт ферментації. Якщо говоримо про повноцінний раціон, то опція "продукти ферментації" повинна бути. Користь: працює краще пробіотиків в капсулі. Сюди ж комбуча (чайний гриб), кимчи, квашена капуста.

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Як поєднувати?

Не найкращий варіант: йогурт/сир + сухофрукти. Молочні продукти від природи солодкі, містять лактозу і мають високий інсуліновий індекс. Поєднання з солодким тільки посилить піки, в тому числі піки голоду.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Поєднуйте з солоним:

Козячий йогурт + чіа + мускатний горіх + Ягоди ( Чорниця).

Козячий йогурт + чіа + вакаме (водорості в японській кухні).

Козячий йогурт + зелень (кінза, петрушка, мізуна) + чіа + куркума.

Альтернативою може бути кокосовий йогурт.

Також експерт поговорила смузі з сезонних фруктів. Не пийте фрукти! Фрукти і ягоди містять три типи цукру: фруктозу, глюкозу і їх комбінацію - сахарозу.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Природа подумала про нас і додала клітковину в фрукти, вона уповільнює вивільнення цукрів в кров. Чим більше подрібнений продукт, тим швидше вивільнення. Тому жуємо, а не п'ємо!

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Усе-таки якщо п'єте, використовуйте не солодкі фрукти, краще зелене яблуко. Креще, ніж ягоди. Додайте зелень, спеції, корінь куркуми, імбир - повноцінно насичує смаком. Та й "літній" метаболізм нам дозволяє з'їсти трохи більше фруктів, якщо не забуваємо про фізактивність.