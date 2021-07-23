Корисно і незвично: топ-3 приголомшливих солоних десерту від нутриціолога

Солоні десерти нічим не поступаються солодким, більш того, вони куди корисніше і містять менше калорій. Як швидко приготувати собі такі ласощі розповіла Нутриціолог Юлія Макаренкова.
На сторінці в Instagram вона дала топ-3 рецепти апетитних десертів.
Говорячи про кожен продукт, ми повинні розуміти нутритівную цінність, тобто в чому користь? Йогурт - це продукт ферментації. Якщо говоримо про повноцінний раціон, то опція "продукти ферментації" повинна бути. Користь: працює краще пробіотиків в капсулі. Сюди ж комбуча (чайний гриб), кимчи, квашена капуста.
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Як поєднувати?
Не найкращий варіант: йогурт/сир + сухофрукти. Молочні продукти від природи солодкі, містять лактозу і мають високий інсуліновий індекс. Поєднання з солодким тільки посилить піки, в тому числі піки голоду.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀
Поєднуйте з солоним:
Альтернативою може бути кокосовий йогурт.
Також експерт поговорила смузі з сезонних фруктів. Не пийте фрукти! Фрукти і ягоди містять три типи цукру: фруктозу, глюкозу і їх комбінацію - сахарозу.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Природа подумала про нас і додала клітковину в фрукти, вона уповільнює вивільнення цукрів в кров. Чим більше подрібнений продукт, тим швидше вивільнення. Тому жуємо, а не п'ємо!
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Усе-таки якщо п'єте, використовуйте не солодкі фрукти, краще зелене яблуко. Креще, ніж ягоди. Додайте зелень, спеції, корінь куркуми, імбир - повноцінно насичує смаком. Та й "літній" метаболізм нам дозволяє з'їсти трохи більше фруктів, якщо не забуваємо про фізактивність.
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