По поличках: нутриціолог розповіла, як часто потрібно їсти і в який час дня

Нутриціолог з 10-річним стажем Надя Андрєєва недавно розповіла, як після свят підтримати свою енергію і імунітет за допомогою правильного харчування.

А от коли і як часто потрібно їсти? Виявляється, дуже важливо також налагодити свій режим харчування.

"Мене часто запитують, скільки повинно бути білків, жирів і вуглеводів в кожен прийом їжі? Як часто потрібно їсти і в який час? Після запитання "чи треба їсти фрукти і коли?" – ці питання найбільш часті.

Спочатку давайте розберемося з білками, жирами і вуглеводами. Використовуйте універсальну формулу:

½ тарілки - це некрохмалисті овочі,

¼ Тарілки - білок,

¼ Тарілки -складні вуглеводи + жири розміром з великий палець або два

Все! Ця формула підійде для всіх прийомів їжі, якщо ви хочете максимально просте рішення", - написала Андрєєва.

⠀Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

У будь же час потрібно приймати їжу?

Надя нагадала: важливо не тільки, скільки ви їсте, але і те, скільки часу у вас є на їжу.

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"1. Виберіть певний час для кожного прийому їжі і постарайтеся дотримуватися цього режиму плюс/мінус півгодини.

2. Виділіть достатньо часу для сніданку, обіду, вечері і для перекусу, якщо він потрібен. Постарайтеся переконатися, що у вас є хоч 20-30 хвилин, щоб поїсти, не поспішаючи. Десять хвилин на сніданок - це мало, плануйте свій день заздалегідь.

Дуже важливо знати, скільки ви будете їсти в наступний раз: якщо ви точне знаєте, коли ви будете їсти, то ймовірність бажання попоїсти буде менше.

Ідеальні інтервали між їжею - не менше 3-4 годин, 5-6 теж нормально якщо ви щільно поїли.

Як часто слід їсти?

Гормон грелін, що відповідає за відчуття голоду, і лептин, який регулює відчуття насичення і нашу енергію, добре працюють, якщо ми не тягаємо шматки цілий день, з'їдаємо істотний обсяг їжі в 2-4 дуже швидко в день.

Це дозволяє створити більш глибоке почуття насичення і відчувати справжній фізичний голод, який з'являється через 4-6 годин після збалансованого прийому їжі.

Якщо ми їмо часто і потроху (не важливо в який час), то ці гормони голоду і насичення починають давати збої і посилають змішані і не завжди вірні сигнали в мозок.

Через це нам складніше відчувати задоволення після рясного обіду і відрізнити емоційний голод від фізичної.

Ідеально буде - 2-4 прийому їжі, наприклад: 07:00, 11:00, 15:00, 19:00. Або 09:00, 13:00, 18:00", - порадила фахівець.

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